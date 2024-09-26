限5天！7-11「大量買1送1」巧奶13元、八寶粥15元　全家豆奶10元

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」9月27日至9月29日限時開跑，慶祝OPEN POINT達1800萬會員，本周祭出大量買一送一，換算平均特價來看，比菲多軟糖13元、巧克力牛奶13元、八寶粥15元、利口樂草本喉糖23元、Bourbon軟糖25元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是9月25日至9月29日，本周共5款商品買一送一，平均特價來看，光泉雞蛋豆奶10元、星太郎勁辣超寬條餅20元、蔓越莓潤喉糖23元、香蕉脆片50元、雙酵益生菌425元。此外，情人果脆冰棒6支100元，平均每支17元，約5.6折也是逼近半價。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，9月27日至9月29日限時3天，UCC無糖咖啡平均15元、舒味思萊姆氣泡水平均18元、杜老爺草莓大雪糕平均25元、農心辛香菇杯麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」自9月25日至9月29日登場，本周DM共9款促銷商品，超過一半都買1送1起，包括農心海鮮烏龍麵平均25元、伯朗無糖美式平均15元、日東紅茶抹茶歐蕾平均20元、Light鹼性水平均10元、樂法醋飲平均15元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」9月27日至9月29日限時開跑，慶祝OPEN POINT達1800萬會員，本周祭出大量買一送一，換算平均特價來看，比菲多軟糖13元、巧克力牛奶13元、八寶粥15元、利口樂草本喉糖23元、Bourbon軟糖25元。
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