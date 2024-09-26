限5天！7-11「大量買1送1」巧奶13元、八寶粥15元　全家豆奶10元

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▲7-11「超值五六日」9月27日至9月29日登場。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是9月25日至9月29日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」9月27日至9月29日限時三天。（圖／業者提供）

▲萊爾富「限時殺5日」自9月25日至9月29日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」9月27日至9月29日限時開跑，慶祝OPEN POINT達1800萬會員，本周祭出大量買一送一，換算平均特價來看，全家會員優惠是9月25日至9月29日，本周共5款商品買一送一，平均特價來看，、雙酵益生菌425元。此外，情人果脆冰棒6支100元，平均每支17元，約5.6折也是逼近半價。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，9月27日至9月29日限時3天，門市「限時殺5日」自9月25日至9月29日登場，本周DM共9款促銷商品，超過一半都買1送1起，包括