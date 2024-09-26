快訊／上班路途遇暴雨！基隆、新北「豪雨特報」　最新警戒區出爐

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▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，尤其下週一起天氣特別不穩定，要留意異常降雨出現。（圖／中央氣象署）

出門上班別忘記攜帶雨具！一早對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布豪雨特報，提醒今（26）日基隆北海岸地區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。下午起東部、東南部地區、東北部山區也有局部大雨發生的機率。中央氣象署指出，今天（26日）開始東北風逐漸影響，迎風面水氣增多，臺灣北部、東半部地區及金門、馬祖雲量偏多，且降雨機率高，局部有短暫陣雨甚至雷雨出現，清晨至上午桃園以北地區有局部較大雨勢發生的機率，下午之後花、東地區及東北部山區亦可能有局部大雨，外出請攜帶雨具備用。而中南部地區及澎湖則為多雲到晴，午後僅有零星短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫普遍為30至32度，而低溫則落在24至26度，感受舒適涼爽。