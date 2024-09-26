揭不敢與藍白封殺總預算原因！他曝羅廷瑋心理害怕這件事

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立法院國民黨、民眾黨黨團日前在程序委員會中，聯手封殺中央政府預算案，但在投票過程中，國民黨立委羅廷瑋卻臨時棄權，引發外界熱議。對此，民進黨立委洪申翰今（28）日點出藍白「不會說的事」，並分析羅廷瑋心理害怕、不敢與藍白封殺總預算原因。立法院24日在程序委員會封殺明年度總預算案，羅廷瑋卻跑票棄權，遭到支持者痛批，黨團也祭出罰款處分，羅廷瑋昨在藍委王鴻薇、羅智強陪同下，出面鞠躬道歉。對此，洪申翰表示，藍白這次利用原住民禁伐補償編列的問題，來擋住整個中央政府的總預算，企圖塑造民進黨政府如何又如何欺負原住民。洪申翰直言，必須讓大家知道，整個中央政府的年度總預算歲出，因為經濟成長稅收增加，所以相較於前一年，編列的成長幅度是9.8%，而原民會及所屬的公務歲出，相較於前一年，成長幅度是高達12%，簡單說，用在照顧原住民族的成長幅度，是明顯大於總體中央政府總預算的成長幅度。「數據就擺在眼前，就在每個委員都有的預算書裡！」洪申翰說，這些真實的數據，藍白通通不會說，只想繼續用資訊的落差，抓著一個有高度違憲疑慮的修法條文，無限上綱去塑造執政黨多麼對不起原住民的錯覺，進而要卡住整個政府運作前進的腳步。洪申翰提到，這種為反而反的做法，更讓所有想要好好審查預算的立委們，在新會期虛耗，根本沒有預算可以進立院實質審議。洪申翰表示，羅廷瑋心裡怕的，「就是當選民都知道了這些藍白不敢跟你說的真實資訊，會有多憤怒，這就是他當時怕到選擇棄權，不敢跟著藍白封殺總預算的真正原因」。