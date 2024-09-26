挑戰王品石二鍋CP值！12MINI平價小火鍋150元　白飯、冰沙吃到飽

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▲王品12MINI快煮鍋提供內用白飯和季節冰沙「吃到飽」，對小資族來說是一大福音。（圖／王品集團提供）

▲「石二鍋」則有秋季全新牛奶鍋搭配銅板價加菜優惠。（圖／王品集團提供）

▲錢都火鍋10月壽星優惠生日禮也加菜，豐富陣容搶先看。（圖／王品集團提供）

王品集團旗下兩大平價小火鍋爭霸戰白熱化，最便宜一鍋150元的「12MINI 快煮鍋」，宣布即日起17間街邊店內用白飯及冬粉直接「免加價」，而且內用白飯和季節冰沙大方改為自助吧供應「吃到飽」，月底省錢好夥伴又加一！秋季「石二鍋」則推出「濃醇起司牛奶鍋」和「香辣起司麻奶鍋」全新湯頭，及銅板價加購海鮮來應戰。王品「12MINI 快煮鍋」是小資族超方便的外食好選擇，一鍋什麼都有還免開火烹煮，最便宜柴魚風味鍋150元、功夫沙茶鍋160元、最貴起司奶奶鍋也才200元，菜盤還能選擇只要新鮮時蔬好健康。現在竟然還宣布即日起17間街邊店內用白飯及冬粉直接「免加價」，而且內用白飯和季節冰沙大方改為自助吧供應「吃到飽」，還推出「任選3件25元」的火鍋料自由配，超狂放大供餐內容，不怕食量大的客人吃不飽。而且10月底前，成為品牌LINE官方帳號好友並完成好料機挑戰遊戲，可獲得「火鍋料自由配優惠券」，憑券內用或外帶任一鍋即可「免費兌換火鍋料」自由配一份，0元爽吃韓國魚板、黃金魚蛋或米血等好料，月底救荷包必吃啊。食欲之秋「石二鍋」則推出全新湯頭來應戰，香濃起司搭配牛奶熬煮的「濃醇起司牛奶鍋」、以及起司牛奶鍋為基底加入由大紅袍辣椒和多種中藥材調製成的「香辣起司麻奶鍋」，溫潤不膩；主餐湯底只要加價39元即可享用新品。即日起消費任一主餐或單點滿238元，加購狠餃色拼盤才39元、上選嫩肩牛肉只要59元；10月1日起，消費任一主餐或單點滿238元，加購大白蝦、鮮蚵和生食級干貝則是79元，通通花銅板價就能爽加菜。內行達人還分享最強小火鍋專業吃法，建議平時上班午餐方便快吃12MINI，一鍋澎湃吃飽好滿足；休閒假日有空的話，可以約親朋好友一起吃石二鍋，邊煮邊吃還能好好聊天，推薦給也喜歡平價小火鍋的民眾下次試試看。另外，搶先分享錢都火鍋10月壽星優惠生日禮，錢都10月起新增素花盤、綜合時蔬好禮選項，兼顧葷素飲食需求，壽星到店換取生日禮可享「肉品三選一」或新鮮蔬菜「素花盤」。提醒大家，當月壽星生日禮於註冊後3日內匯入；蔬果品項會因季節等因素進行更換，恕不另行通知。