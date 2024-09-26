不紙上談兵！全社會防衛韌性目標「無劇本演練」形式曝光

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總統賴清德成立的全社會防衛韌性委員會將於今（26）日下午壓軸登場，專案報告「全社會防衛韌性規劃與挑戰」將聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，知情人士透露，「賴總統不喜歡紙上談兵，必須落實到地方」，委員會階段性核心目標將設定未來進行小規模「無劇本演練」，包含兵推、實地演練等形式，並納入民安、萬安、漢光演習的動態規劃，讓政府部門的演練能夠有民間角色參與。「全社會防衛韌性規劃與挑戰」將聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，會中除了資源盤整，也將討論「如何驗證」；至於相關規劃，將在首場委員會中被討論，並聽取來自百工百業委員們的意見，同時讓委員成為委員會向外的觸角，持續將相關意見帶回委員會中討論。據了解，「全社會防衛韌性」相關工作盤點至今已經兩年多，賴清德就任後，除了持續盤點，更重視「如何驗證」，確認現在各項整備工作是否合用、足夠，目標是否達成。知情人士表示，「賴總統不喜歡紙上談兵，必須落實行動、落實到地方」，因此，以小規模「無劇本演練」進行驗證，將成委員會核心重點討論之一。此外，形式上可能會有兵推、實地演練，也可能是單項關鍵基礎設施，希望在委員會聽取意見後，動態調整應從哪一個類別、哪一個領域，進行下一階段的演練，同時透過不同領域的意見，驗證相關資源整備工作，以及規模是否足夠、如何精進。強化全社會的驗證關鍵為何？知情人士表示，過去面臨重大災害，傳統觀念傾向「軍管民」，未來應該跳脫這個概念，轉變為「民幫軍」，強調「整個社會都要動員起來」，提高民間參與度外，也讓人民了解「我們可以先自救、可以關心社區」，行有餘力再去支援軍方行動。據指出，委員會代表來自百工百業，其中高比例為民間代表，正是希望委員成為向外觸角，持續將相關意見帶回委員會，讓討論與未來的演練更貼合現實，委員也可以當「裁判」、「紅軍」，以驗證相關需求，讓以往主要由政府主導的演練，能夠有更多的民間角色與力量參與其中。據指出，以民生物資配送為例，過去演練主要由國防部副食供應站執行演練，尚未結合過超商、賣場、系統演練，因此，委員會納入物流配送等民間代表，體現委員會初衷，希望能進一步整合民間資源與力量，貼合民眾真實需求，也讓民眾知道當大規模災害來臨時，他們可以做什麼，「這也是社會溝通的過程」。