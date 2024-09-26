林右昌千字文曝心聲！國民黨勸：真心愛基隆就放過基隆

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民進黨秘書長林右昌在罷樑前夕，在臉書寫下千字文，稱他留下近20年最好的財政、改變基隆的政績與完整建設藍圖，但卸任2年來很多事情變得不一樣，「可想而知一定發生了什麼」。對此，國民黨台北市議員柳采葳要林，別想再利用基隆往上爬，「要是真心愛基隆，就放過基隆。」柳采葳指出，林右昌說基隆市政府一定發生什麼事情，「林右昌都當了八年的市長會不清楚嗎？來！現在一一告訴你」。柳采葳先是直指，林右昌自豪的城際轉運站和東岸商場近期爭議連環爆，各種證據都指出市府基層人員從一開始就必須冒著風險幫你做事，包括林右昌市府找來的美得泰公司被爆出欠薪多月，市府人員到現在都還在幫你擦屁股，還有，你合作密切的大日開發公司被起訴行賄市府官員，NET更是因爲林右昌任內未積極要求其進行產權登記，使NET霸占商場，造成市府粗估短收數十億元營運權利金，在在都顯示，問題都出在林任內。柳采葳續指，其他爭議更不用說，「基隆田徑場」延宕多年、基隆生命典藏館延宕兩年、「毛胚屋」寵物銀行，沒水沒電害浪浪們受凍，執政失敗的例子多到如果全列上來，這篇文章的篇幅堪比論文。柳采葳提及，蔡英文卸任時說「離開位置的人、就不該再想原來位置上的事」，林右昌應該學學自家人卸任後的態度，謝國樑厚道默默幫你收拾殘局不代表可以繼續以前市長之姿對市政指手畫腳，每一任市長對城市發展都有自己的想法，2022年基隆市民沒有選擇讓民進黨繼續執政，也就代表市民否定林右昌的施政成果，「事過境遷，再以前市長身份批評謝市府難道是想要提醒大家你的執政有多失敗嗎？」柳采葳認為，市政是延續的，一個城市沒有絕對的好與壞，謝國樑市長跟我一樣，都上任不到兩年，今天，前市長林右昌前腳才剛離開，就大肆批評自己的城市，把基隆講的如此不堪，政治意圖非常明顯，就是因為民進黨不敢挺了，林右昌只好自己為罷免案添柴火。「我誠心建議林右昌饒過基隆人，別想再利用基隆往上爬」，柳采葳直言，越是摻和在罷免案中，利用基隆換取自身政治利益的意圖就越明顯，要是真心愛基隆，就放過基隆。