山本由伸28日先發出戰落磯！道奇主帥Roberts透露「不安定因素」

山本由伸預計先發！美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練Dave Roberts在今（26）日宣布，陣中日籍強投山本由伸預計在台灣時間本週六先發對上科羅拉多落磯隊，但Roberts也提到近期山本的身體有出現不適的情況，但目前都恢復正常，可以正常登板投球。
山本由伸狀況不完全好 季後賽才是目標
山本由伸在6月16日因右肩旋轉肌袖拉傷，進入傷兵名單，經過3個月的休養後，在9月10日才回歸球隊，山本上一場先發是在23日同樣對上洛磯，單場主投3局，被敲5支安打、失4分，投球狀態不是太好。
山本由伸今年先發17場比賽，拿下6勝2敗、防禦率2.96，共投85局飆99次三振，丟22次保送、1次觸身球，被打擊率為2成28，每局被上壘率（WHIP）為1.13。
道奇目前傷兵滿營，包括Tyler Glasnow、Dustin May、Gavin Stone等先發投手都在傷兵名單內，對於要爭奪世界大賽冠軍的道奇來說，先發輪值將會是一大隱憂。
此外，道奇隊也在想辦法面對教士隊贏球，要搶下國聯西區冠軍龍頭，這樣在季後賽才有主場優勢，也避免遇到大都會等隊。
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山本由伸在6月16日因右肩旋轉肌袖拉傷，進入傷兵名單，經過3個月的休養後，在9月10日才回歸球隊，山本上一場先發是在23日同樣對上洛磯，單場主投3局，被敲5支安打、失4分，投球狀態不是太好。
山本由伸今年先發17場比賽，拿下6勝2敗、防禦率2.96，共投85局飆99次三振，丟22次保送、1次觸身球，被打擊率為2成28，每局被上壘率（WHIP）為1.13。
道奇目前傷兵滿營，包括Tyler Glasnow、Dustin May、Gavin Stone等先發投手都在傷兵名單內，對於要爭奪世界大賽冠軍的道奇來說，先發輪值將會是一大隱憂。
此外，道奇隊也在想辦法面對教士隊贏球，要搶下國聯西區冠軍龍頭，這樣在季後賽才有主場優勢，也避免遇到大都會等隊。