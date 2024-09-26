山本由伸28日先發出戰落磯！道奇主帥Roberts透露「不安定因素」

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山本由伸預計先發！美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練Dave Roberts在今（26）日宣布，山本由伸在6月16日因右肩旋轉肌袖拉傷，進入傷兵名單，經過3個月的休養後，在9月10日才回歸球隊，山本上一場先發是在23日同樣對上洛磯，單場主投3局，被敲5支安打、失4分，投球狀態不是太好。道奇目前傷兵滿營，包括Tyler Glasnow、Dustin May、Gavin Stone等先發投手都在傷兵名單內，對於要爭奪世界大賽冠軍的道奇來說，先發輪值將會是一大隱憂。此外，道奇隊也在想辦法面對教士隊贏球，要搶下國聯西區冠軍龍頭，這樣在季後賽才有主場優勢，也避免遇到大都會等隊。