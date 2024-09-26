京華城拿20%容積獎勵前　爆柯文哲早插手：容積率從392%秒變560%

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▲京華城案持續延燒，再爆出早在柯文哲給出爭議20%容積獎勵前，柯早插手讓京華城容積率從392%變560%。原京華城基地現在興建商辦「京華廣場」中。（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，檢方今（26）4度提訊柯文哲，再爆出其實早在京華城獲得最具爭議的20%容積獎勵前，柯文哲早在2017年就插手，讓京華城容積率從392%秒變560%，台北市議員游淑慧質疑，檢方可能已察覺20％容獎的「前傳」也有問題。對此，《NOWnews今日新聞》截稿前未獲威京集團以及鼎越開發相關回應。1991年，京華城基地申請工業區變商業區，捐贈基地面積30％蓋公園當時計畫書載明容積率為392％（70％×560％），但京華城從2010年起多次陳情，認為其容積率應為560%（商三用地基準容積），郝市府不同意。直到柯文哲上任後，時任監委的劉德勳提出糾正，台北市都市計畫委員會在2017年12月21日會議，通過修訂容積率為560％。《自由時報》報導，游淑慧受訪說，她重新檢閱市府提供的資料，發現一份2017年5月3日的市長室會議紀錄，柯文哲主持的會議決議為「京華城基準容積疑義案，請都發局就當年資料…做成行政處分並正式上網公告及函覆京華城」，要求上網公告前，先至市長室會議報告，且要列管3個月，可見重視程度。報導指，當時主管都發局業務的副市長林欽榮並未出席，且這場會議時間早於劉德勳提出審核意見之前，可見柯文哲早插手關切。另外，柯文哲指示以行政處分處理也和沈慶京8月拜會提出的要求不謀而合。對此，《NOWnews今日新聞》聯繫威京集團發言人張文賓，不過截稿前仍未獲威京集團以及鼎越開發相關回應。然而在此前威京集團的2000字聲明中，曾說明「容積率392%變560%」原由，強調京華城早年由工業區變更為商業區，全國商三用地基準容積率都是560%，郝市府卻認定京華城容積要扣掉30%捐地，因此為392%（70%x560）。他們持續陳情，直到監察院2016年糾正台北市政府，柯市府才在2017年釐正京華城的容積率為560%。