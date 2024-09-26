林憶君任外交國防召委　他曝國民黨背後盤算：不想擋預算得罪美國

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立法院各委員會昨進行召委選舉，國民黨為爭取民眾黨合作，外交國防委員會禮讓民眾黨立委林憶君擔任召委。前立委郭正亮說，林憶君是藥師公會秘書長出身，不具外交國防相關領域專業背景，但因為本會期是預算會期，要審國造潛艦後續艦預算案，藍委贊成也不是，不贊成可能又會惹惱美國，因此乾脆讓民眾黨立委擔任召委。郭正亮在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》中說，國民黨立委馬文君對國造潛艦非常對意見，但是擋下預算會得罪美國，馬文君也不想自己個人面對，才不想再擔任召委，但是國造潛艦後續艦預算目前已勢不可擋，只是可能還是可以調整，例如是否先編列3艘的預算就好，而非一次編列7艘預算，說不定未來還會有比柴油潛艦更好的選擇。至於藍白是否會因為這次禮讓1席召委更緊密合作？郭正亮說，關係不大，國民黨有自己要推的案子，民眾黨也有，第一會期藍白因國會改革結合，但到了後期，國民黨推太多自己的法案，反而沒有給民眾黨太多空間，這會期民眾黨會想要有更多主導權。