女教師乳癌轉移！服用新藥仍可回校上課　醫：晚期有4成存活逾5年

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一名國小老師一向身體健康，卻在41歲那年確診為乳癌晚期，雖接受過許多治療，仍發生肺部、肝臟及骨頭多處癌轉移，並出現噁心、嘔吐等症狀，苦不堪言，使用「CDK4/6抑制劑」後，終於不再出現嘔吐副作用，而且此為口服藥物，不用頻繁回診，還能持續站在講台上授課。振興醫院乳房治療中心主任常傳訓說，多數病友確診乳癌時，第一時間會詢問「還能活多久」，因為多數患者的年齡落在45~64歲之間，在家庭或職場仍扮演關鍵角色，而且很憂慮治療後對生活品質造成的影響，擔心無法繼續工作，經濟撐不住。另有不少乳癌病人不清楚病情嚴重程度，直到發生某些症狀才就醫，例如背部劇烈疼痛、腫瘤壓迫脊椎神經導致無法行走等，此類第四期轉移患者往往排斥化療，擔心一旦接受治療，再也無法維持原有生活。常傳訓表示，其實如今的乳癌治療非常進步，轉移性乳癌病人只要符合荷爾蒙受體陽性等條件，即可透過健保給付使用口服藥CDK4/6抑制劑，同時搭配抗荷爾蒙藥物，除可延長疾病無惡化存活期達25個月以上，比起單獨進行荷爾蒙治療，存活期可多出12個月左右，且能大幅延緩疼痛惡化時間。此外，治療期間除白血球低下的副作用外，不會產生掉髮、嘔吐等化療常見副作用，也不用到醫院注射藥物或住院治療，對日常生活的影響相對較小，倘若體力允許，仍可正常上班、生活。常傳訓指出，目前乳癌5年存活率不斷增加，早期病人甚至超過9成可存活5年以上，晚期患者也至少有3至4成存活逾5年，所以病友一定要相信自己，也要相信醫護人員，長期配合治療計畫，千萬不要放棄希望。