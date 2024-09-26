羅廷瑋跑票鞠躬道歉滅火　羅智強嘆：他就是經驗不足、就是嫩

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立法院程序委員會日前在藍白聯手下，表決通過將中央政府總預算案暫緩列案，不過，在場藍委羅廷瑋投票時竟棄權，引發軒然大波，昨天在同黨立委羅智強、王鴻薇陪同下鞠躬道歉。對此，羅智強今（26）日認為，羅廷瑋就是經驗不足，就是嫩，他做了一個非常傻的決定。羅智強今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及羅廷瑋投票棄權一事，羅智強分析原因，正是因為這段時間羅廷瑋在選區被霸凌很嚴重，例如綠營在他選區辦餐會，做有許多的攻擊，不只是線上霸凌，線下也霸凌他，當然這也不是個藉口，直言「但羅廷瑋就是經驗不足，就是嫩，做了一個非常傻的決定」。羅智強表示，這件事不是羅廷瑋一個人的事，民進黨當然希望國民黨火越燒越旺，才能見縫插針、挑撥離間，也肯定羅的道歉態度，也有自己該付出的代價，但國民團還是要繼續往前走，所以昨天黨團大會就決定不要讓羅孤零零站出來被責難，他和黨團首席副書記長王鴻薇才陪羅廷瑋出面道歉。