義大利總理曖昧摸臉誇他天才！馬斯克也讚：梅洛尼內在比外表美

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義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）24日在聯合國大會期間，獲得華府智庫之一「大西洋理事會」頒發的2024全球公民獎，在頒獎場合中，特斯拉創辦人馬斯克也出席，兩人互動親密，只見梅洛尼大讚馬斯克是天才，在領完獎後撫摸馬斯克的臉；馬斯克也隨即回應梅洛尼「內在比外表更美」，互動掀起外媒熱議。根據美國政治網站《Politico》報導，梅洛尼在獲得這個獎項後，主辦方邀請馬斯克來頒發這個獎項，只見兩人互動親密，馬斯克在頒獎致詞時讚揚梅洛尼真誠且深思熟慮，並形容梅洛尼「內心比外表更美麗」；梅洛尼也大讚馬斯克是「天才」，她在領完獎後，更摸馬斯克臉龐，互動掀起各大媒體關注。報導中調侃，「當你觀看曼哈頓市中心齊格菲爾德宴會廳舞台上發生的一切時，你永遠不會知道空氣中瀰漫著愛的氣息」，並用情愛炸彈為標題形容兩人的互動。馬斯克25日在X回應與梅洛尼的互動，強調自己和媽媽當時都在場，與梅洛尼沒有任何浪漫關係，「我們都知道接下來發生了什麼」。《Politico》提到，馬斯克與梅洛尼先前就曾多次會面，去年梅洛尼在羅馬的官邸接待了馬斯克，兩人討論了西方出生率下降和人工智慧潛力等話題。去年 12 月，馬斯克還是梅洛尼極右翼義大利兄弟黨（Brothers of Italy）主辦的政治節的演講嘉賓。