超級細菌時代！染「抗藥性綠膿桿菌」沒藥醫　疫情害突變菌株激增

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▲抗生素的使用觀念「三不一要」，不主動要求、不自行購買、不隨便停藥、要遵守醫囑使用（圖／NOWnews資料照）

45歲沈小姐長期臥床，被驗出抗藥性綠膿桿菌，收治醫院無法治療，只能轉送台中慈濟醫院，經使用新型抗生素，症狀才獲得控制；台中慈濟感染科主任王瑞興說，這是超級細菌時代來臨的警訊，國內民眾須正視抗藥性細菌的嚴重性，若濫用抗生素，最後將導致無藥可用。王瑞興表示，沈小姐因癲癇頻繁發作，併發缺氧性腦病變，在長期照護機構臥床，時常因病到鄰近醫院就醫，日前又突然發燒且呼吸困難，再次入院後進行痰液培養，診斷為多重抗藥性「綠膿桿菌」造成肺炎，而收治醫院已使用最後一線「碳青黴烯」類抗生素仍未奏效，緊急轉到台中慈濟，經使用ceftolozane與tazobactam成分的新型頭孢菌素抗生素，20天後改善出院。針對抗藥性問題，王瑞興指出，新藥研發趕不上抗藥性菌株突變，而疫情期間各種抗微生物藥物浮濫使用，使問題更加惡化，最新數據顯示，後線廣效的碳青黴烯類抗生素的抗藥比例，已從疫情前的1成上升至2成左右。王瑞興指出，沈小姐轉院前，當時中部地區醫院除台中慈濟，僅有另一家醫院備有新款抗生素，雖然後續各家醫院紛紛購入藥品，但只要新藥短缺問題解決，對於多重抗藥性感染症的治療都會構成挑戰。此外，王瑞興說明，除了綠膿桿菌之外，常見的金黃色葡萄球菌或腸內桿菌屬等，抗藥性案例也逐年攀升，尤其癌症化療、自體免疫疾病、器官移植或糖尿病等慢性病患者，因免疫系統不佳，呼吸道、泌尿道等細菌感染風險皆高於一般人，須特別注意。王瑞興呼籲，抗生素的使用應常保「三不一要」的觀念，包括不主動要求、不自行購買、不隨便停藥、要遵守醫囑使用，這樣才能確保未來再次細菌感染時有藥可醫。