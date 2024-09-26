泰國養殖場遭洪水沖毀圍欄！為怕鱷魚逃脫攻擊居民　竟宰殺逾百條

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▲挖土機運送鱷魚屍體的畫面嚇壞不少泰國民眾。（圖／翻攝自泰國民族報）

受到颱風及季節性惡劣天候影響，泰國北部多地，近日暴雨都成災，數千人流離失所。不過遭殃的不只有人類，當地一處養殖場因為圍欄被洪水沖毀，因為害怕鱷魚逃脫、攻擊周邊居民，養殖場主人竟決定宰殺場內125條鱷魚。挖土機運送鱷魚屍體的畫面震驚不少泰國民眾並引起關注。綜合泰媒報導，事發在泰國北部南奔省一家鱷魚養殖場，場主納塔帕克（Natthapak Khumkad）在社群平台上宣布這樁生態「鱷」夢，聲稱自己的養殖場經過多年經營，已是當地小有名氣的旅遊景點，卻因為一場傾盆大雨損壞部分圍欄，儘管他已做最大努力加固，但鱷魚逃脫的風險依然偏高，不得不做出了這個「艱難的決定」。納塔帕克強調，這無疑是個毀滅性的決定，場內許多鱷魚已在那裏生活10多年，但他必須優先考慮所有相關人員的安全，在經過多方諮詢後，一致同意撲殺（電擊）是最負責保險的做法。報導指出，被撲殺的暹羅鱷品種，在野外瀕臨滅絕，但不少泰國農場為了獲取牠們值錢的皮而廣泛飼養。泰國國家公園、野生動物和植物保護部的獸醫馬尼奧恩（Patarapol Maneeorn）博士直言，雖然他理解納塔帕克的決定，但還是可以設法把鱷魚轉移到另一個不受洪水影響的地區，不需要全部殺死。對此納塔帕克則回應，他先前曾試圖聯繫政府，希望為鱷魚們尋找臨時庇護所，最終卻因鱷魚體型龐大而遭到拒絕，只得出此下策。