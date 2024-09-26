大谷翔平130得分達標！道奇史上排名第二　離隊史紀錄只差1分

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（12:31更新）大谷翔平盜壘！美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平今（26）日持續出戰聖地牙哥教士隊，大谷擔任一棒指定打擊先發，首打席選到保送，並且利用隊友Teoscar Hernández敲出中外野安打先馳得點，大谷在首局就利用保送上壘，3棒 Freddie Freeman的打席，他利用暴投上二壘，之後Teoscar Hernández右中外野安打，道奇隊就先馳得點。大谷回本壘也開心吼叫，因為他達成1962年