大谷翔平130得分達標！道奇史上排名第二　離隊史紀錄只差1分

（12:31更新）大谷翔平盜壘！美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平今（26）日持續出戰聖地牙哥教士隊，大谷擔任一棒指定打擊先發，首打席選到保送，並且利用隊友Teoscar Hernández敲出中外野安打先馳得點，大谷本季130得分，追平1962年的Maury Wills，排名隊史第二名，跟隊史紀錄131次得分，只差1次。大谷今年球季再度創下多項紀錄，其中「50轟50盜」已經是世界級紀錄，而大谷在第二打席被三振，第三打席敲出二壘安打，第四首席又敲出中外野安打目前道奇4:3領先。
大谷翔平上壘 利用隊友敲安回本壘
大谷在首局就利用保送上壘，3棒 Freddie Freeman的打席，他利用暴投上二壘，之後Teoscar Hernández右中外野安打，道奇隊就先馳得點。
大谷回本壘也開心吼叫，因為他達成1962年Maury Wills的單季得分紀錄，單季130得分達陣，之後他將挑戰Freeman的單季131次得分紀錄。
道奇隊因為在國聯西區排名第一，西區封王魔術數字只有M2，今天只要擊敗教士，魔術數字就會歸零，道奇隊史紀錄為21次西區冠軍，今年再度奪冠，就是國聯西區冠軍三連霸。
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大谷在首局就利用保送上壘，3棒 Freddie Freeman的打席，他利用暴投上二壘，之後Teoscar Hernández右中外野安打，道奇隊就先馳得點。
大谷回本壘也開心吼叫，因為他達成1962年Maury Wills的單季得分紀錄，單季130得分達陣，之後他將挑戰Freeman的單季131次得分紀錄。
道奇隊因為在國聯西區排名第一，西區封王魔術數字只有M2，今天只要擊敗教士，魔術數字就會歸零，道奇隊史紀錄為21次西區冠軍，今年再度奪冠，就是國聯西區冠軍三連霸。