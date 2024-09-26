判死比登天還難！吳宗憲提「無期徒刑分3級」　終身監禁不得假釋

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憲法法庭20日針對37名死囚提出的「死刑存廢釋憲案」作出判決，宣告死刑有條件合憲。對此，前檢察官、國民黨立委吳宗憲今（26）日痛批大法官創設重重限制，導致判死刑比登天還難，提議將無期徒刑分為三級，新增一級無期徒刑，即終身監禁不得假釋，新增二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋， 以及三級無期徒刑，即維持現行制度25年可聲請假釋。國民黨立委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、游顥今天召開「大法官暗埋魔王關卡、比登天還難的死刑」記者會，吳宗憲指出，大法官為憲法的解釋者，非創制者。憲法對於生存權等基本權保障，在符合憲法第23條規定下，本得加以限制。死刑的存廢應交 由人民決定，如今大法官卻創設重重限制，導致判死刑比登天還難，偏離主流民意，沒收民主思辨程序，僭越立法者地位，帶頭違反權力分立原則，傷害自由民主憲政秩序。針對37名死刑犯，大法官已裁示其中2名擄人勒贖並撕票的死囚黃春棋、陳憶隆，可以請求檢察總長，或是檢察總長依職權決定非常上訴、翻 案重審。另外，包括驚世媳婦（殺害媽媽、毒殺婆婆老公的林于如）等3位死刑犯，當初判決皆有提到精神障礙情形，依據大法官標準，亦可請求非常上訴。再加上大法官要求殺人情節必須「最嚴重」才能判死刑，想必全體「 怕死，不想執行」而聲請釋憲的死刑犯，都可以主張非最嚴重犯行，且廢死團體已聲明會為37名死囚救濟。對此，吳宗憲點名提問檢察總長，「其中王鴻偉因求愛不成、砍殺女友176刀，是否屬最嚴重情節?」另外，法務部何時執行死刑，還是又要搬出死刑執行規則，逃避執行。吳宗憲並指，大法官這次埋下3大魔王關卡，欠缺「就審能力，不能判死」、「法官須一致決」、「欠缺受刑能力不能處死」。「就審能力」部分，對一般身心障礙被告，現行法就是強制須有律師幫他辯護，如果沒錢，法院也會派公設辯護人給他。但大法官就殺人犯被告，若無法自我辯護，卻要求不能判他死刑，不就導致殺了人的被告只要 在審判時裝瘋賣傻，就可免於死刑的懲罰，等於是我犯殺人罪，反而越不容易判死。吳宗憲也抨擊大法官要求每個審級法官要一致同意，才能判死，簡直讓每個殺人犯在生死門前碰運氣，那37名死刑犯倘若非常上訴成功，發回二審判，一旦遇到廢死派法官，只能多數服從少數，就會造成「少數否決多數」的專斷結果。吳宗憲還提到，我國並沒有終身監禁的無期徒刑，現行刑法雖規定服刑滿25年就可以聲請假釋，但根據法務部112年的統計資料，無期徒刑只要17.9年就可以假釋，隨時可能假釋趴趴走，且日後殺了人關不到18年就可以出來，因此他也質疑，如此降低犯罪成本，恐讓再犯率升高。對此，吳宗憲建議，將無期徒刑分為三級，新增一級無期徒刑，即終身監禁不得假釋，新增二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋， 以及三級無期徒刑，即維持現行制度25年可聲請假釋。黃建賓則提問大法官，到底什麼是「最」嚴重的犯罪情節，像死囚劉華崑闖入私人住家，強盜殺了一對母子，先用勒頸掩鼻的方式讓母親活活窒息而亡，再用浴巾把她6歲的孩子活活吊死，他們的生命被剝奪的整個過程，難道不是最嚴重的嗎?黃建賓並指出，該死囚劉華崑已在監近19年，很有可能假釋出獄，放出來會不會繼續危害社會？況且， 在大法官的實質廢死條件下，本來應判死而未判死的殺人犯，會不會引起其他人僥倖心理模仿犯重罪，如此下來，根本是讓社會安全蒙生陰影，危險讓全體國民承擔。林沛祥則指出，大法官的判決不斷強調精神障礙者不能死刑，然而，司法精神鑑定機制是否能跟上，還有精障犯嫌，在判決定讞執行前，會先送監護處分，但當初111年，針對「強化社會安全網第二期計畫」的司法精神醫院，到現在仍遙遙無期，再加上上次基隆醫院的監護處分人脫逃事件，已顯示一般醫院的維安措施根本不足。林沛祥表示，大法官對殺人犯，在司法程序上的重重保護，反而凸顯出政府對於被害人家屬的保護遠遠不足，法務部、衛福部對此是不是應該有所因應？「實質廢死下， 卻讓活著的人無法好好活著。該死刑的不用死了，活著的人卻心死」。游顥指出，大法官增加這麼多限制，已實質上廢死，這些死刑犯不僅逃過死刑，10幾年後就可以生活在你我身邊，讓人民如何能住得安心。況且殺人犯假釋後，難保不會想報復當初送他進去坐牢的人，在台灣犯重罪的成本如此低，社會不大亂才怪。