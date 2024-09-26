台鐵落軌事件頻傳　杜微：高雄車站試辦裝月台門、明年6月測試

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台鐵死傷事件頻傳，除了民眾闖越路線外，也有多例月台落軌事件發生，針對軌道月台旅客安全防護及防範民眾入侵路線，台鐵董事長杜微今（26）日表示，今（113）年與明年會推動圍籬及圍欄增設作業，共計61.5公里，並研議設置月台門的可行性，將於高雄車站試辦，目前正辦理招標作業，預計今年12月底前裝設1組展示機，明年6月全功能測試。立法院交通委員會今（26）日邀請交通部長陳世凱，以及杜微就「臺鐵公司化執行情況、獎敘規範暨軌道月台旅客安全規劃」進行專題報告，並備質詢。針對軌道月台安全部分，杜微指出，根據統計，台鐵公司今年1到8月發生10件月台刻意跳下事件，造成7死3傷；有12件侵入非月台的路線事件，共10死2傷；另月台意外落軌事件，則有25件。為了增加月台旅客安全防護及防範民眾入侵路線，已規劃113年到114年持續於民眾入侵路線高風險路段，推動圍籬及圍欄增設作業，共計61.5公里，防範民眾闖入。同時，杜微表示，台鐵也已研議建置月台門的可行性，由於台鐵列車型式較多，月台門必須適用所有車種車門位置，將先在高雄車站試辦，目前正辦理招標作業，預計今年12月底前裝設一組展示機，明年6月全功能測試後，決定後續月台推動。