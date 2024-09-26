菊池雄星生涯首度單季200K！太空人卻熄火　轉隊「不敗神話」破功

我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓太空人隊日籍左投菊池雄星今（26）日對戰西雅圖水手，主投6局飆出8次三振、失掉2分（0責失），成功達成他生涯首次單季200次三振。不過，雖然菊池繳出優質先發，但因團隊守備失誤導致失分，加上打線沒有給予足夠的火力支援，終場太空人1：8不敵水手，菊池雄星吞下轉隊後首敗，結束先前9場先發5勝0敗的不敗神話。此戰菊池雄星在前5局的表現穩定，完全掌控場上局勢，沒有讓任何跑者進入得點圈。6局上太空人握有1分領先，但因隊友守備失誤讓菊池陷入兩出局滿壘的危機，隨後Justin Turner擊出關鍵安打，一舉逆轉戰局，水手2：1反超前，最終水手一路領先到最後，拿下比賽勝利。儘管如此，菊池在2局上就已達成首次單季200次三振。賽後，菊池對這一成就感到自豪，他表示：「說實話，來到太空人之前，我對這個里程碑並沒有太多期待，但這幾年大聯盟越來越強調三振數和減少保送，這使得單季200K成為一個非常重要的指標。」對於生涯首次200K，菊池感到非常開心，他表示：「我深知，只有不斷加強我的四縫線速球，才能在這裡生存。我選擇堅持使用四縫線，而非二縫線，這讓我能夠累積到這200次三振，回顧過去，我認為這是我職棒生涯中一項非常重要的成就。」菊池雄星自從轉隊太空人後，9場先發拿下5勝0敗佳績，僅一場沒有繳出優質先發，只是轉隊「不敗神話」在此戰之後正式破功。