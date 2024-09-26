暗示伊朗與2次暗殺有關！川普：我若是總統　會炸掉它的最大城市

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間25日到北卡羅萊納州造勢時，聲稱自己2度遇刺可能都與伊朗有關，揚言若他是總統，就要轟炸伊朗最大城市。綜合《Abc News》等美媒報導，川普在造勢活動中表示，「據我們所知，我一生中發生過2次暗殺未遂，可能涉及也可能不涉及伊朗，但有這可能性，我真的不知道。」川普還聲稱，如果他是總統，就會警告構成威脅的國家、比如伊朗，若敢採取任何行動傷害某人，美國就會轟炸伊朗的最大城市，把該國炸成碎片，這樣一來就構不成任何威脅了，可惜目前美國沒有這種領導者。川普並引述未經證實的消息，指7月在賓州向他開槍的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks） ，其手機內有3個可能來自外國的app，連FBI都打不開；又說日前在佛羅里達州高爾夫球場、用槍口瞄準他的槍手勞斯（Ryan Wesley Routh）被捕後，FBI同樣在他車上發現了幾台無法打開的手機：「他們（FBI）想知道，我想知道，整個國家，也許全世界都想知道，他在打給誰？他在打給誰？」並呼籲蘋果公司，協助FBI打開槍手的通訊裝置，讓針對他的暗殺真相可以大白。另一方面，川普競選團隊宣布，他將於10月5日再次回到7月暗殺發生地點、賓州巴勒特郡（Butler）造勢。