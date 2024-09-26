明年總預算被藍白封殺　卓榮泰憂影響推動政策下令做這些事

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針對國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團封殺明年度中央政府總預算案一事，行政院長卓榮泰今（26）日在院會中表示，預算無法在立院審查，會影響明年政府推動政策，政院不會疏於怠惰和立法院溝通，也要求各位首長必須要善盡各種方式，努力與立法院做有效溝通。立法院新會期20日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，當天就將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，24日也以席次優勢，在立院程序委員會擋下總預算案。行政院今舉行院會，行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會中表示，中央政府總預算案在立法院沒有辦法實質審查，對明年度政府的政策推動有非常大的影響，總預算如果一直無法順利通過，就會變成空有政策無法執行。卓榮泰在院會中表示，雖然法定支出和部分延續性業務可以支應使用，但新興資本支出及新增計畫都無法進行，中央建設和地方建設是一體的，預算中包括很多政策是中央跟地方要共同推動的。卓榮泰強調，政院不會疏於怠惰和立法院溝通，也要求各位首長必須要善盡各種方式，努力與立法院做有效溝通，希望在立法院下週程序委員會中能得到委員的理解和支持，爭取總預算能實質審查，在審查過程中能讓行政團隊充分做說明。卓榮泰表示，捍衛預算完整說明的機會是行政團隊的責任，請首長要透過各種努力，完成跟立法院的溝通，另外，也請委員能支持中央政府的總預算，因為中央政府政策和建設才能與地方連結在一起、繼續好好推動。