大雷雨狂灌基隆！謝國樑緊急取消行程　三級開設坐鎮災害應變中心

我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市今（26）日上午發生強降雨，位於中山區的國三N002K氣象站時雨量最大達62.5毫米，基隆市災害應變中心於9時30分緊急強化三級開設。基隆市長謝國樑也緊急取消原訂行程，並於災害應變中心召開豪雨應變聯繫會報，要求各相關局處與各區區長回報災情並積極應變，於降雨趨緩後，各處積水情形已陸續消退。謝國樑提到，一早追蹤中央氣象署提供的預估數據，原只是短暫陣雨，然而基隆雨勢越來越大，隨後中央氣象署才發布豪雨特報，後續雨量數據更顯示比原預估值暴增許多，基隆部分區域也已傳出積水情形，故他緊急召開豪雨應變聯繫會。對於此落差，謝國樑表示已經與中央氣象署署長溝通反映，並尋求更暢通的訊息通知橋樑，他也要求市府團隊更主動積極瞭解雨量預估變化，讓市府團隊更即時掌握天氣動態以防災救災。謝國樑也指出，根據氣象署的預估，明天將可能再有一波強降陣雨，各區公所也已準備好沙包等防洪設備，請市民務必留意並做好準備。