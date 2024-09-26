免等2025！「任天堂快閃店」先登場　瑪利歐、薩爾達限定周邊都有

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▲任天堂快閃店販售商品內容包含「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊。（圖／官方提供）

▲任天堂快閃店販售商品內容包含「超級瑪利歐」任天堂角色周邊。（圖／官方提供）

▲商品種類包含遊戲、模型、布偶娃娃、服飾、生活雜貨、餐具、文具等各種不同面向。（圖／品牌提供）

▲圖片僅供示意參考，現場實際商品依照庫存狀況可能不再進行販售。（圖／品牌提供）

▲部分商品為Nintendo TOKYO/ OSAKA限定商品，無Nintendo KYOTO限定商品。（圖／官方提供）

▲快閃店販售商品內容包含「薩爾達傳說」等任天堂角色周邊。（圖／品牌提供）

▲任天堂官方商店限定商品的販售僅在新光三越台北信義新天地A9店。（圖／品牌提供）

任天堂專門店即將於2025年春天進駐新光三越A11，不過粉絲也不用等那麼久，任天堂台灣代理商傑仕登宣布，將先在新光三越台北信義新天地A9店9樓舉辦「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」（快閃店），熱門的「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」周邊通通有，任天堂台灣代理商傑仕登宣布，「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」即將盛大舉辦，是日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」的 POP-UP STORE（快閃店），本次快閃店將在新光三越台北信義新天地A9店9樓登場，日期預計在10月中旬。官方透露，快閃店販售商品內容包含「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類包含遊戲、模型、布偶娃娃、服飾、生活雜貨、餐具、文具等各種不同面向。除了各任天堂角色周邊商品外，預定於10月17日發售的Nintendo Switch《超級瑪利歐派對 空前盛會》也將設置試玩區於快閃店，提供一部分的小遊戲進行體驗。並且北部以外的粉絲也別傷心，新光三越台南西門新天地店以及台中中港店日後也將舉辦任天堂授權商品快閃店活動，店內同樣販售任天堂角色周邊各式授權商品，■日期：尚未確定，估10月中旬■地點：新光三越台北信義新天地A9店■日期：2024年11月19日(二)～2024年12月8日(日)■地點：新光三越 台南西門新天地5樓(台南市中西區西門路一段658號5樓)■日期：2025年1月3日(五)～202 5年2月2日(日)■地點：新光三越 台中中港店10樓天空劇場（台中市西屯區臺灣大道三段301號10樓）此外，南臺灣動漫界不可錯過的年度盛事，2024高雄國際動漫節將在10月10日至10月13日於高雄巨蛋體育館重磅登場！主辦單位中華漫協本次將於展中設立原創IP風雲榜活動攤位，並針對台灣原創辦理系列推廣活動。今年原創IP風雲榜透過與文化內容策進院合作，擴大規模展出，現場除了展示第三屆得獎作品之外，也與各大出版社合作辦理「原創集章活動」，並於攤位中邀請民眾參與「原創任務抽抽樂」。