台積電CoWoS傳棄雲林轉屏東　設廠公式「高鐵+國道」、可能地點曝

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▲台積電今年8月斥資171.4億元，買下群創光電南科廠房（圖）。（圖／NOWnews資料照）

台灣「房價守護者」、晶圓代工龍頭台積電（2330）近期大筆購入台南科學園區土地，準備擴大CoWoS先進封裝布局，也傳出將捨棄雲林轉往屏東設廠。對此，台積電一如既往回應「不排除任何可能」，沒把話說死。而台積電前進屏東縣，最有機會的地點也曝光了。媒體報導，台積電為因應人工智慧（AI）晶片客戶對先進封裝強勁需求，決定將擴產高峰期由原先規劃的2028年延至2030年，建廠廠址決定捨棄雲林轉往屏東。台積電計畫今年CoWoS先進封裝產能倍增，預估2025年至2026年達供需平衡，目前先在嘉義建置先進封裝廠，8月再砸171.4億元買群創光電南科廠房，被解讀都是為先進封裝布局。對此，，也持續與科學園區管理局合作評估合適的用地，不過一切資訊仍以公司對外公告為主。護國神山CoWoS設廠布局恐生變在PTT、社群上引爆討論，馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，台積電目前。一票屏東人都嗨了，十分期待台積電來屏東設廠。不過也有內行人認為，台積電設廠需求應該是能很快生產接單，雖然設在屏東對屏東是大利多，但是，若是得從高雄支援人力，公路交通更是一大問題。事實上，早在6月就已傳出台積電要到屏東設先進封裝廠，當時屏東縣府強調，屏東土地、水電都不缺也準備好了，包括等，共5園區、173.16公頃的產業園區正開發或招商中。今年8月20日，高鐵屏東車站特定區已經通過內政部核定，共307.15公頃。區內有5項公共建設計畫，其中科技產業園區擴區預計2025年完工，運動休閒園區、實驗中學以及科學園區都預計在2027年完工。