川普認定俄國「會贏喔」！造勢狂諷澤倫斯基是推銷員　來美國撈錢

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美國總統大選進入倒數階段，共和黨總統參選人川普近日在搖擺州造勢期間，不斷針對烏克蘭大力批判，前日與昨日在喬治亞州狂嗆烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是世界最偉大推銷員，還稱俄羅斯打仗最終會贏；今日在北卡造勢又批澤倫斯基拒絕就終結俄烏戰爭「達成協議」。根據美聯社與路透報導，川普在喬治亞州薩凡納（Savannah）造勢時，猛力諷刺澤倫斯基是「史上最偉大的推銷員」，由於澤倫斯基近日在美國展開重要訪問，並前往搖擺州賓州軍火工廠進行參觀行程，川普前日造勢時諷刺，「這傢伙每次來到這個國家，都能輕鬆拿到600億美元」，在薩凡納造勢場合再度提到這點，還將金額加碼到1000億美元。此外，川普也批評美國總統拜登與副總統賀錦麗讓美國陷入烏克蘭戰爭，認為兩人無法讓美國脫身；川普自認，「除非我是總統，否則我們會被困在那場戰爭，我會搞定這件事」，川普自稱會協商讓美國從戰爭中脫身，但沒有說明將如何進行談判。同時，川普還在造勢台上諷刺拜登，壓低聲音模仿拜登「我們不會離開，直到我們勝利」；話鋒一轉，川普語調突然轉變，「如果他們（俄國）贏了怎麼辦？他們會贏得戰爭，他們打敗過希特勒、打敗了拿破崙，他們現在也正在做這件事」。川普今天在北卡造勢時再度抨擊澤倫斯基不願達成終結俄烏戰爭的協議，「我們持續拿了數十億美元給澤倫斯基，他卻拒絕達成協議。」澤倫斯基目前正在於紐約舉行的聯合國大會，有許多聲浪提議川普與澤倫斯基可在場邊會面，澤倫斯基在赴美前也表示，此行將與將分別與拜登、賀錦麗、川普會面，介紹他的「勝利計畫」，稱這可以結束俄烏戰爭，但包含路透以及衛報等媒體皆指出，川普現在不打算見澤倫斯基。