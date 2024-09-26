金鐘獎／表演曝光！Energy尬舞日本天團　孫盛希、陳勢安串燒OST

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▲「OST女王」孫盛希（左圖）合作陳勢安（右圖），攜手演繹熱門戲劇主題曲。（圖／三立提供）

▲人氣男團OZONE氣勢開場，展現年輕人的魅力與青春活力。（圖／三立提供）

▲金曲歌王許富凱（右圖）與Marz23（左圖）合作演出，將台語和饒舌音樂重新編曲，碰撞出音樂火花。（圖／三立提供）

▲大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，台日人氣團體同台尬舞。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎節目與戲劇類頒獎典禮將在10月18日及19日晚間7點於台北流行音樂中心正式登場，不僅Energy和大阪女子舞蹈天團Avantgardey尬舞16蹲，「OST女王」孫盛希更是合作陳勢安，攜手演繹熱門戲劇主題曲。今年金鐘獎星光大道分「派對訪區」及「禮車訪區」，節目類星光大道主持人為黃豪平與木木（林葦妮），典禮主持人則是吳姍儒，而黃豪平及木木同時也在典禮現場廣告時間擔任串場主持人。節目類典禮中有三段表演節目，第一段演出是「夢想製造機」，展現節目提供年輕人一個圓夢的機會，特別邀請由選秀節目出道的人氣男團OZONE與競技啦啦隊MONSTER氣勢開場，展現年輕人的魅力與青春活力。第二段表演「混的最對味」，由金曲歌王許富凱與Marz23合作演出，將台語和饒舌音樂重新編曲，碰撞出音樂火花，也藉此凸顯節目的混合多元、百花齊放，強調節目類的多元與跨界，勢必會秀出最精彩的演出效果。許富凱表示，去年以「入圍者」角色參與金鐘獎，今年則是「歌手」的身分，睽違10年再次登上金鐘獎頒獎典禮舞台演出，讓他非常興奮。第三段表演「都在浪上」將向節目工作者致敬，感謝他們在幕後的日夜辛苦，成就了幕前的精彩內容，由大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，台日人氣團體同台尬舞，歌名呼應典禮當晚是星期五晚上，兩團體一起16蹲演出，勢必嗨翻全場，將歡樂氣氛推到最高點。Avantgardey也表示，很期待能和Energy的成員們一起跳舞！有機會的話想和他們battle看看誰的16蹲能跳比較多次，敬請大家期待他們的舞台合作。Avantgardey還特別感謝Energy，因為16蹲在社群平台上非常有人氣，她們先前挑戰16蹲的影片上傳之後，追蹤人數居然一舉增加了10萬人！另「戲劇類」星光大道主持人為楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀，他將以特別的出場表演為頒獎典禮揭開序幕。另外兩段演出分別是「新潮來襲」，由第34屆金曲獎最佳華語男歌手HUSH與金曲獎最佳專輯製作人陳君豪共同合作，由陳君豪編曲、搭配十位弦樂手，藉由HUSH的歌聲演繹出戲劇新演員初入行的熱情、冒險、孤獨、碰撞、堅持；壓軸表演則是「最佳戲劇原創歌曲演唱」，也是往年最受歡迎的一段演出，由35屆金曲獎最佳華語女歌手孫盛希與陳勢安合作演繹，更能精準駕馭不同音域曲風的戲劇主題曲。