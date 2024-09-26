綠色運輸！近百人台南體驗電動垃圾車　各縣市環保局代表試駕試乘

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲操作電動垃圾車壓縮系統。（圖／環境部）

環境部環境管理署與台南市政府環境保護局合作，25日在臺南市舉辦「全電動垃圾車展示觀摩活動」，邀請地方環保機關及清潔隊員近百人參與體驗，讓與會者親自了解全電動垃圾車的技術特性，並親身試乘，增進對電動垃圾車的了解，作為未來全國推動全電動垃圾車政策提供重要參考。全電動垃圾車不僅具備環保及低噪音等多項優勢，還能顯著降低廢氣排放，符合目前推動綠色運輸的趨勢。活動中，車廠詳細介紹了全電動垃圾車的技術特性與設計亮點，展現了國內車體廠已具備自主打造全電動垃圾車的技術。隨後，各縣市環保局的代表親自試乘了全電動垃圾車，體驗其安靜、平穩的駕駛感受。全國垃圾車約 5,500 輛，在電動垃圾車技術尚未成熟穩定前，環境部推動汰舊換新低碳垃圾車，透過電動壓縮尾斗的設置與底盤輕量化達到減碳的目的。至113年8月，全國低碳垃圾車有1,550輛（約占28%），累計已節省約530萬公升油耗，並減少1萬4,700公噸排碳量。環境管理署表示，此次活動不僅展示了國內全電動垃圾車的技術發展，也提供地方環保機關了解全電動垃圾車，增進推動助力。環境管理署將配合技術發展進程推進，實現更具永續性的垃圾收運系統。