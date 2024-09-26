謝國樑穩了？TVBS最新民調40%基隆人不同意罷免　同意罷免僅25%

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基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日登場。根據《TVBS民調中心》最新民調顯示，有40%的民眾表示會投不同意罷免，會投同意罷免的則有25%的民眾，另外有22%的人不會去投票，以及還有13%尚未決定。根據《TVBS民調中心》最新調查結果發現，有九成的基隆市民知道10月13日將舉行罷免的投票。至於民調進一步詢問民眾會投同意罷免？還是不同意罷免？還是不會去投票？調查結果顯示，有40%表示會投不同意罷免，高於25%會投同意罷免，另外有22%不會去投票，13%尚未決定。交叉分析顯示，基隆所有行政區的不同意罷免比例皆高於同意，而被視為罷免案導火線的東岸商場所在的仁愛區，有34%民眾不同意罷免，較同意罷免的比例（31%），略高3個百分點，是所有地區差距最小；七堵區有32%民眾同意罷免，同意的比例是所有地區最高，但仍低於38%不同意。此外，再根據投票意願交叉分析顯示，一定會去投票的民眾，有62%會投不同意，增加5個百分點，明顯高於38%同意；可能會去投票的民眾，有65%會投不同意，增加一成以上，也明顯高於35%不同意。調查結果也顯示，不一定會去投票的民眾，則有69%會投同意，高於31%不同意。這也顯示不同意罷免的民眾，在藍營宣傳動員下，投票意願上升，也提高不同意票的比例。針對基隆市民對謝國樑擔任市長以來的施政表現滿意度，與8月初調查相較，略減2個百分點至42%，其中14%非常滿意、28%還算滿意，整體高於不滿意的35%，其中15%不太滿意，20%非常不滿意，另有21%沒有表示意見。好感度方面，民調顯示41%基隆市民表示喜歡謝國樑（12%非常喜歡，28%還算喜歡），34%不喜歡謝國樑（19%不太喜歡，15%很不喜歡），另外 25%沒有表示意見，變化不大。