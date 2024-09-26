檢方追柯文哲跟追超思蛋有時差？蔣萬安：釐清真相給民眾交代

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。不過，對比調查柯文哲台北市長任內京華城案，檢方動作晚了一年，遭質疑「有時差」。對此，台北市長蔣萬安今（26）日表示，期待檢調還原真相給民眾清楚的交代。蔣萬安今日下午與新北市長侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會主視覺系統暨獎牌設計公開發表會，會前一同接受訪問。媒體詢問檢方追查超思不法進口案跟柯文哲案相比，明顯動作慢，且遲遲沒有傳喚重要官員？蔣萬安回應說，當時發生超思事件，引起社會非常大的關注與質疑，北市一年多前非常堅定捍衛食品安全，就有發文要求中央畜產會必須補齊相關證件，也很堅定表達逾期不補正，一定依法開罰，最後依法取得相關補齊證件、經過核對後，防堵可疑蛋品流入北市。蔣萬安說，檢調已經進入偵辦，希望迅速還給市民真相，一定要釐清給所有民眾很清楚的交代。侯友宜表示，超思的事情已經一年多，民眾非常關心到底民生用品在進口過程中有很多疑問，希望司法能夠釐清，還給民眾很明確的答案。