房市要崩了？央行出手「信心反轉」　永慶房屋：2類型房價先鬆動

銀行房貸水位拉警報，中央銀行上週祭出第七波打炒房，房市交易量急凍，房市走向將如何？永慶房產集團今（26）日舉辦第三季房市前瞻記者會，總經理葉凌棋表示：「今年第二季價量都已經到了高點，第三季出現趨緩，恐怕第四季將持續下修。」
根據永慶市調及統計，消費者50%看法與第三季持平，27%看壞第四季景氣、季增8%，約8成消費者對經濟景氣看法漸趨「保守看待」；58%消費者認為下半年通膨持續，物價、飲食、水電等居住成本皆持續上升。
央行打房「新青安」排外 換屋族、繼承祖厝族影響小
央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率調升1碼。
葉凌棋表示，央行的七波祭出打炒房後，最為市場注意的，就是「名下無屋者」房貸排序第一順位，不少人認為打擊到「換屋族」、「繼承祖宅者」，事實上，夫妻其中一人有一戶，另一位名下無屋，仍可以買，換屋問題沒有大家想像中嚴重，而繼承祖宅者，只要持分沒超過40平方公尺，也不在受限範圍內，都可以用「新青安」身份申貸
市場信心反轉 看屋人潮、成交率全跌5成
葉凌棋說，銀行房貸水位拉警報，以及打炒房下，市場對於價量信心明顯已經反轉，近3個月「委售率」每月增加0.6~2%，「看屋人潮、成交率」都明顯下跌約5成，反轉速度比2016快速，種種跡象都顯示市場已出現，降溫預估第四季買賣移轉棟數將年跌3~4成。
他進一步指出，目前市場信心反轉，而銀行放貸金流減少，市場買得起、養得起的人也變少，衝擊市場信心，估計價量將出現下修，議價也會變得相對容易。
2類型房子價格將先鬆動 資金能力足可考慮低點入場
葉凌棋表示，價格最先出現鬆動的，第一個為高總價住宅（豪宅），第二個是推案量大、許多投資客一口氣購買多戶的區域，一定會出現房價下修。
對於消費者而言，如果條件足夠，只要屋主、建案願意讓利，其實可趁這波低潮入場，至於讓利多少合理？他說：「其實是因個案而異，畢竟不同區域、不同房子狀況都不同，不過這波低潮會多久暫時難以判斷，購屋族購屋前應先審慎評估自身能力。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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央行打房「新青安」排外 換屋族、繼承祖厝族影響小
央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率調升1碼。
葉凌棋表示，央行的七波祭出打炒房後，最為市場注意的，就是「名下無屋者」房貸排序第一順位，不少人認為打擊到「換屋族」、「繼承祖宅者」，事實上，夫妻其中一人有一戶，另一位名下無屋，仍可以買，換屋問題沒有大家想像中嚴重，而繼承祖宅者，只要持分沒超過40平方公尺，也不在受限範圍內，都可以用「新青安」身份申貸
市場信心反轉 看屋人潮、成交率全跌5成
葉凌棋說，銀行房貸水位拉警報，以及打炒房下，市場對於價量信心明顯已經反轉，近3個月「委售率」每月增加0.6~2%，「看屋人潮、成交率」都明顯下跌約5成，反轉速度比2016快速，種種跡象都顯示市場已出現，降溫預估第四季買賣移轉棟數將年跌3~4成。
他進一步指出，目前市場信心反轉，而銀行放貸金流減少，市場買得起、養得起的人也變少，衝擊市場信心，估計價量將出現下修，議價也會變得相對容易。
2類型房子價格將先鬆動 資金能力足可考慮低點入場
葉凌棋表示，價格最先出現鬆動的，第一個為高總價住宅（豪宅），第二個是推案量大、許多投資客一口氣購買多戶的區域，一定會出現房價下修。
對於消費者而言，如果條件足夠，只要屋主、建案願意讓利，其實可趁這波低潮入場，至於讓利多少合理？他說：「其實是因個案而異，畢竟不同區域、不同房子狀況都不同，不過這波低潮會多久暫時難以判斷，購屋族購屋前應先審慎評估自身能力。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。