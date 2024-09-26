房市要崩了？央行出手「信心反轉」　永慶房屋：2類型房價先鬆動

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▲葉凌棋認為，這波央行打房，對於換屋、繼承祖宅者影響沒有想像中大。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲葉凌棋指出，央行祭出打房政策後，看屋人潮、成交率瞬間下跌5成。（示意圖與本文無關／記者陳韋帆攝）

▲葉凌棋認為，「高總價住宅、推案量大的重劃區」價格將最先鬆動。（圖/記者陳韋帆攝）

銀行房貸水位拉警報，中央銀行上週祭出第七波打炒房，房市交易量急凍，房市走向將如何？永慶房產集團今（26）日舉辦第三季房市前瞻記者會，總經理葉凌棋表示：「今年第二季價量都已經到了高點，第三季出現趨緩，恐怕第四季將持續下修。」根據永慶市調及統計，消費者50%看法與第三季持平，27%看壞第四季景氣、季增8%，約8成消費者對經濟景氣看法漸趨「保守看待」；58%消費者認為下半年通膨持續，物價、飲食、水電等居住成本皆持續上升。央行祭出第七波信用管制，。另，存準率調升1碼。葉凌棋表示，央行的七波祭出打炒房後，最為市場注意的，就是「名下無屋者」房貸排序第一順位，不少人認為打擊到「換屋族」、「繼承祖宅者」，事實上，夫妻其中一人有一戶，另一位名下無屋，仍可以買，換屋問題沒有大家想像中嚴重，而繼承祖宅者，只要持分沒超過40平方公尺，也不在受限範圍內，都可以用「新青安」身份申貸葉凌棋說，銀行房貸水位拉警報，以及打炒房下，市場對於價量信心明顯已經反轉，近3個月「委售率」每月增加0.6~2%，「看屋人潮、成交率」都明顯下跌約5成，反轉速度比2016快速，種種跡象都顯示市場已出現，降溫預估第四季買賣移轉棟數將年跌3~4成。他進一步指出，目前市場信心反轉，而銀行放貸金流減少，市場買得起、養得起的人也變少，衝擊市場信心，估計價量將出現下修，議價也會變得相對容易。葉凌棋表示，價格最先出現鬆動的，第一個為高總價住宅（豪宅），第二個是推案量大、許多投資客一口氣購買多戶的區域，一定會出現房價下修。對於消費者而言，如果條件足夠，只要屋主、建案願意讓利，其實可趁這波低潮入場，至於讓利多少合理？他說：「其實是因個案而異，畢竟不同區域、不同房子狀況都不同，不過這波低潮會多久暫時難以判斷，購屋族購屋前應先審慎評估自身能力。」