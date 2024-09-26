八方雲集分店疑回收桶裝熱湯！前員工爆噁心內幕　總部：終止加盟

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▲前員工還爆料指店長徒手剝掉鍋貼焦黑部位，說「這樣就可以賣了」，但其實八方雲集其他分店日前也被網友於臉書社團爆料，指鍋貼買回家後發現鍋貼底部全是焦黑。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社二社」）

一名八方雲集的前員工控訴，新店玫瑰店沒有照正常流程與SOP，不只會用泡抹布鋼盆來裝蝦，還會將焦黑鍋貼剝掉後再賣給客人，甚至因找不到容器而用裝回收物的水桶來裝酸辣湯，店家則回應因近期有勞資糾紛，且稱廚餘桶內是要報廢的湯料。今日八方雲集總管理處則聲明，該店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。該名八方雲集前員工在社群媒體上爆料，她9月開始在新店玫瑰店上班，卻發現店裡3位阿姨，每個人教的方法都不一樣，沒有正常流程與SOP，像是徒手捏小菜分裝到塑膠盤，包水餃、包鍋貼沒戴口罩與手套，洗碗只有泡非常少量的清潔劑，過過髒水就當洗完，還爆料指店長徒手剝掉鍋貼焦黑部位，說「這樣就可以賣了」。最讓此名前員工不能接受的是，店長竟然叫她拿平常裝回收的水桶，裝剛煮沸的酸辣湯，雖然有反映水桶不能耐熱，店長只回應「沒東西裝、臨時的沒關係」，讓她不敢相信，直說「以後絕對不再吃八方雲集了」。而新北市衛生局也表示已到該店稽查，內部人員處理食材均配備手套，外場人員有區分清潔用與接觸食品手套，耐熱袋未盛裝湯品。但查核時見有個人物品未專區存放、食材保存時未覆蓋等，已責令業者製作食品應避免交叉污染、並確實清潔容器，未改正可依違反《食安法》第8條第1項，處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。八方雲集總管理處則聲明，新店玫瑰店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。