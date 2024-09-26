腦健康亮紅燈！每5人就有1人帶有「這基因」　容易罹患失智症

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▲美兆健檢診所說明，每帶有一個 ε4 得病機率增加3-5倍。（圖／美兆健康管理機構提供）

▲美兆健檢診所基因檢測合作諮詢專科張家銘醫師說明，五類人屬於高風險族群，建議提早篩檢。（圖／美兆健康管理機構）

隨著全球人口老化及生活方式的改變，失智症及其他神經退化性疾病的發生率正在快速攀升，成為全球公共健康的重要議題。其中，阿茲海默症是最常見的的神經性退化性疾病，約占五成以上，而帶有Apoε4基因的人，罹患阿茲海默症的風險高出3至5倍。根據美兆健檢診所提出一份500人的APOE基因檢測結果顯示，其中有18.6%人帶有Apoε4基因，表示每5人中就有1人有較高的晚發型失智症風險。ApoE基因位於人類第19對染色體上，負責調節血液中的脂肪含量。尤其與VLDL和HDL等脂蛋白結合，對脂肪代謝和腦部健康至關重要。它的作用不僅與心血管疾病和中風相關，也直接影響腦部清除致病蛋白質的能力，減少腦內異常蛋白質沉積，從而維持腦部健康。ApoE基因不僅影響心血管疾病和中風的發生風險，還與阿茲海默症的發病有密切關聯。其中，帶有 ε2 基因者就像是拿到好牌，可以抵抗阿茲海默症的襲擊，帶有ε3不會增加也不會減少罹患的風險；但帶有ε4基因卻會使發病年齡提早，65歲後每增加5歲，風險增加1倍，且帶有一個 ε4 得病機率增加3-5倍，兩個 ε4/ε4 者得病機率則會增加10-15 倍。特別是65歲以上的老人、有家族失智症病史者、罹患心血管疾病或中風的患者，以及長期抽菸、飲酒、飲食不均衡者，都是阿茲海默症的潛在高風險族群。根據臨床發現40%-65% 以上的阿茲海默症患者都帶有Apoε4基因。大多數人基因中以ε3/ε3最常見，約佔人口數的55.8%，而約有18.6%的人帶有ε4基因，意味著每五個人中就有一人面臨較高的阿茲海默症風險。美兆健檢診所基因檢測合作諮詢專科張家銘醫師說明，APOE基因檢查則可識別個體是否攜帶與阿茲海默氏症風險增加有關的基因變異，有助於及早預防與治療。特別是以下五類屬於高風險族群，建議提早篩檢。⦁ 家族中有失智症病史者⦁ 60歲以上的民眾⦁ 曾經罹患心血管疾病或中風的人⦁ 有肥胖問題、三高、缺乏運動、抽菸及過量飲酒者⦁ 有憂鬱病史或頭部曾有外傷張家銘醫師建議良好的生活習慣可以大幅降低罹患風險，尤其是控制膽固醇和預防三高。規律運動、均衡飲食、不吸菸不喝酒等健康生活方式，有助於延緩認知功能的下降，達到早期預防的效果。了解自身基因組合，再配合健康的生活習慣，能夠提前防範這種逐漸增多的神經退化性疾病，維護腦健康。