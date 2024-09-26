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Disney+正式開抓寄生帳號！台灣也在其中　「額外成員」方案曝光

記者潘毅／綜合報導

▲知名影音串流平台Disney+正式開始封殺「寄生帳號」，未來非同住者將要額外付費。（圖／unsplash）
▲知名影音串流平台Disney+正式開始封殺「寄生帳號」，未來非同住者將要額外付費。（圖／unsplash）
知名影音串流平台Disney+正式開始封殺「寄生帳號」！未來非同住使用者想要共用同一個會員帳號，都需要額外付費，而台灣的共享價格也出爐，每個月費用為 80 元，仍比Netflix額外成員的 100 元要便宜。

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Disney+ 正式開抓寄生帳號！非同住者變成「額外成員」

據迪士尼官方的最新公告指出，Disney+ 從本週起將在美國、加拿大、歐洲與亞太地區推行「額外成員」收費方案，因Disney+付費會員服務共享主旨為家庭內共同使用，因此若為非同住者，將要另行付費，成為「額外成員」，而且每個訂閱帳戶只能有一個「額外成員」。

迪士尼也補充，若用戶是在出遊、外宿過程之中，想要在非原住址的電視登入帳號，可以選擇「I'M AWAY FROM HOME（我不在家）」之選項，通過電子郵件的一次性密碼驗證也能完成登入。

目前「額外成員」這項功能也已經在台灣正式上線，台灣的額外成員每月費用為80元，對比其他國家、Netflix來說都相當划算；在美國則有價格區分，Disney+ 標準每月額外收費 6.99 美元、Disney+ 高級每月額外收費 9.99 美元。

▲影音串流平台Disney+近期在部分地區推出期間限定優惠，而台灣也在其中，年費方案直接狂打5折。（圖／翻攝Disney+）
▲影音串流平台Disney+近期在部分地區推出期間限定優惠，而台灣也在其中，年費方案直接狂打5折。（圖／翻攝Disney+）

實際查看台灣Disney+ 使用說明，提到「額外成員」主要提供給訂閱用戶非同住的親朋好友共享 Disney+ ，且僅能建立及存取一筆使用者資料，且每次能在一部裝置上觀看內容，其餘享有的內容和功能與帳戶持有人相同。

Disney+ 台灣方案價格一次看

▲知名影音串流平台Disney+正式開始封殺「寄生帳號」，推出「額外成員」方案。（圖／Disney+官網）
▲知名影音串流平台Disney+正式開始封殺「寄生帳號」，推出「額外成員」方案。（圖／Disney+官網）
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