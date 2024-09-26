偉晉被張惠妹經紀人簽下「有機會合作？」　曝私下互動：已無憾

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▲黃偉晉分享和陳鎮川私下的互動，目前正在討論新專輯。（圖／記者李政龍攝）

▲黃偉晉到新東家之後，很期待可以和師兄師姐合作。（圖／記者李政龍攝）

男星偉晉日前加入新東家，成為張惠妹經紀人陳鎮川旗下的藝人，近來他積極展開新計畫，未來無論在主持還是音樂方面，都會積極發展。而他今（26）日出席運動品牌活動，身為品牌大使的他除了分享自己平時的穿搭，也透露目前正在規畫新作品，希望很快就能和大家見面。被問到是否有機會和張惠妹合作？他急忙表示「不敢想」，之前有一次在拼盤活動遇到張惠妹，就讓他覺得此生無憾，若公司其他大牌師兄姐願意跨刀合作，「對我來說是一個很好的機會。」偉晉表示，最近換了新公司，就是抱著期待的心面對接下來的演藝事業，有一種重新出發的感覺，拓展更多面向，想要換換不同的氣象，未來新專輯也還在討論中，在各領域也希望有更好的作品，「下半年目前很多事都在討論中，還不能公開。」他也透露，陳鎮川和他聊工作時都很輕鬆，就像是朋友在聊天的感覺，不過還沒有聊太多細節，「他知道我接觸的領域，演戲唱歌主持都可以，我對這3個領域都沒有排斥，有任何工作機會來都願意嘗試，配合度高。」今天張惠妹「ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」門票開賣，在短短5分鐘內上萬張門票就完售，是否想要和師姐合作？偉晉直喊「不敢想」，之前有一次在拼盤活動後台遇到阿妹，就覺得此生無憾，「看過姐的演唱會覺得很有氣場，沒有在公司遇過。」若是其他師兄姐願意跨刀合作，他也覺得是一個很好的機會。至於公司很多大牌藝人，是否會有壓力？偉晉則說，自己是喜歡有壓力的人，會期待自己向師兄師姐們看齊，跟之前的公司也算是和平分手，很久之前就提過解約的事情，目前進到新公司2個月，基本上都還在適應，目前一切順暢。