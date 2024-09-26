「還我清白」口號有效？黃揚明曝柯文哲要這樣做才有可能

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲近日因涉京華城弊案遭羈押。對此，媒體人黃揚明今（26）日在臉書指出，雖然日本政治學者小笠原欣幸借鏡日本政壇經驗，認為「還我清白」的口號是有效的，並推測柯文哲將會以此為政治口號復出，但實際上柯要在還有參政權，且願意參選立委的前提下，才有使用「還我清白」口號的可能性。小笠原以日本政壇案例分析，指日本政界出過幾例國會議員甚至是部長級的國會議員，被捲入金錢爭議，甚至被判刑，但爭取連任時的競選口號就是「還我清白」，這樣的口號有時是有效的，推測柯文哲將會以此為政治口號復出。對此，黃揚明在臉書指出，在日本，選民最高層級選舉是國會議員，首相則是由國會議員投票選出，一般民眾無法參與；柯文哲當選過直轄市長、參選過總統，未來若要再參選，目標肯定是總統。以此為前提，黃揚明認為，京華城案已打亂柯文哲今年以來的整體布局，尤其在官司纏身、民眾黨民調只剩10％上下的狀態下，能讓政黨持續存活是首要課題，「參選下屆總統的難度已難如登天」。他認為，除非未來柯在還有參政權的狀態，且願意參選立委，才有機會如小笠原老師所稱，使用「還我清白」口號的可能性。