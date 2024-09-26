坤達遭退出《木曜4》後首發聲！露面認了與邰智源「沒有聯絡」

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▲《木曜4超玩》近期流量越來越低，班底之一的邰智源坦言木曜一代軍已經退役。（圖／百靈果News YouTube）

▲坤達對於回歸《木曜》一事保持樂觀態度，表示如果節目有邀約，就會持續合作。（圖／記者李政龍攝）

YouTube網路節目《木曜4超玩》中的「一日系列」，因為總是挑戰各行各業，搭配幽默搞笑的主持，總是深受粉絲喜愛，儘管都以30分鐘左右的長片模式上片，但卻非常有內容，絕無冷場，不過日前固定班底邰智源卻宣布「木曜一代軍」已經退役，讓外界相當震驚，當時坤達與KID表示完全沒有接到消息，對此坤達今（26）日出席公開活動，再度對此事做出回應：「新聞出來後就沒有跟我們聯絡，也沒有發我們（訊息）。」日前邰智源重回節目直播，和前製作人阿良卻無預警宣布坤達、KID、阿部瑪莉亞、泱泱、溫妮等人退出木曜，更感性喊：「每一個人都有好的去處，我們為什麼不替他們高興？」阿良則表示，一代軍乘載了木曜所有回憶，現在每個人也都有好的去處，雖然和過去告別，但不代表再見，「我們只是把過去做一個好好的告別，我們才有更多新的東西出現，不然會一直被卡在這個地方。」而在消息傳出後，坤達經紀人當時立刻發聲澄清：「最近Energy在忙演唱會排練，但都陸續有和《木曜4》製作單位聯繫，等演唱會結束後，應該還是會回去錄影。」KID的經紀人則表示：「我們沒退出節目，也沒收到任何通知耶，前陣子還有預留9月底的一日系列外景，只是後來被告知因為颱風導致場地問題取消了，除此之外沒收到其他消息唷。」一度讓外界霧裡看花。而坤達今天出席品牌活動，對此則表達樂觀態度：「節目一直以來都有它的想法跟規劃，我們尊重他們。我當然會想繼續合作，如果他們有找我們，還是會繼續，我的狀態就是跟KID一樣，只要節目有需要我們都會出現！」被問到是否有傳訊息給邰智源，他則無奈喊道：「也不知道怎麼問，他沒有（解釋）。」對於邰哥在直播上拋出震撼彈一事，他則認為不需要過度認真，「一直以來大家過程都半開玩笑，我自己是覺得沒有那麼認真，因為哪天大家出現也是有可能。」