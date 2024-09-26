19歲梧桐妹疑坐車「沒戴安全帽」掀熱議　柯震東喊話：安全第一

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▲梧桐妹開心分享兜風影片，高速行駛下一頭挑染長髮隨風飄逸。（圖／梧桐妹Threads）

▲粉絲批評梧桐妹乘坐摩托車卻沒戴安全帽的行為不大妥當，連藝人柯震東也前來留言：「安全第一。」（圖／梧桐妹Threads）

▲梧桐妹的打扮越來越有女人味，日前她曬出化身成女高中生的照片，瞬間引發粉絲討論。（圖／梧桐妹IG）

藝人賈靜雯與前夫孫志浩育有1女「梧桐妹」（Angel），現年19歲的她不僅遺傳媽媽美貌，打扮也極具個人風格，每有新造型都引發外界討論。梧桐妹經常在網上分享日常生活，昨（25）日她在Threads上曬出坐在交通工具後座兜風的影片，不過因沒有戴安全帽，瞬間引起粉絲熱議，連男星柯震東也在貼文下方留言直呼：「安全第一。」梧桐妹25日晚間在Threads分享一段影片，開心寫下「兜風ing」，畫面中她身穿綠色斜肩上衣，頂著大濃妝戴著唇環，坐在交通工具後座，一頭挑染頭髮也隨風著飄逸，看起來相當自然愜意。不過值得注意的是，梧桐妹的頭上卻沒戴安全帽，危險的畫面立即遭到大批粉絲熱議討論：「不用戴安全帽嗎？」、「這樣很危險！」連男星柯震東也現身留言區回覆：「安全第一。」然而有粉絲出面緩頰，表示梧桐妹是騎電動腳踏車之類的交通工具，並不需要帶安全帽，不過該則貼文目前已被刪除。梧桐妹對自己的穿搭也很有想法，熱衷經營社群的她，日前在IG上分享新美照，照片中她身穿緊身白襯衫、格紋短裙，美腿套著透膚黑絲襪，Cosplay女高校生，豐滿上圍讓襯衫釦子差點蹦開，性感指數爆表，貼文曝光吸引大批粉絲朝聖，紛紛直呼：「好辣」、「漂亮的天使！」