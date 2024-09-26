白曉燕27年前遭撕票！白冰冰痛失愛女　不忍了親吐被害家屬心情

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▲白冰冰的愛女白曉燕1997年遭陳進興等人綁架撕票，過世至今已經27年。（圖／記者嚴俊強攝）

▲白冰冰和白曉燕感情很好，愛女過世後一直無法走出傷痛。（圖／翻攝白冰冰臉書）

資深藝人白冰冰當年以歌手出道，更跨界主持，其主持的節目《我愛冰冰Show》是深受喜愛，演藝圈的大姐大地位難以撼動，然而她的愛女白曉燕1997年遭陳進興等人綁架撕票，過世至今已經27年，日前憲法制定「死刑存廢釋憲案」8大標準，死刑變得更難判決，讓白冰冰有感而發，心痛直言：「執愛再無相見日。」白冰冰在臉書發文曬出在遊艇上的出遊美照，卻寫下被害人家屬的心聲，「半生風雨半生寒，七分酸楚心不甘，日出東方催人醒，僅有晚霞懂我心，執愛再無相見日，終是一人度春秋，本是人間自由身，卻非世間解脫人。」表達內心悲痛之情，還寫道：「內心深處永遠的愛。」似乎是在為女兒白曉燕抱不平。被害者家屬的一番肺腑之言，引來不少網友聲援，「因為被殺害的不是他們的家屬，恐龍法官不懂」、「永遠支持妳，為民除害！」、「壞人的報應暖不了受害家屬的心」、「感同身受，為妳打氣加油」、「心疼、不捨，加油！」、「冰冰姊最堅強，加油」、「我一樣是媽媽可以理解你心中的痛，希望妳加油。」憲法法庭20日做出113年憲判字第8號判決，針對37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，判決為「有條件合憲」，也就是「死刑」合憲，但限縮適用範圍。當天白冰冰就曾開直播表達看法，悲憤痛批：「你們覺得他們值得同情，但這些無辜死亡的人不值得同情嗎，別人的孩子死不完。」強調自己堅決反對廢除死刑。