金價漲幅跑贏美股標普500！專家點名印度續衝黃金買氣：需求超旺

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國際金價近日持續飆漲，再度飆破歷史新高，挑戰每盎司2700美元關卡。外界看好國際金價前景，認為金價還有往上提升的空間。對此，有專家指出，印度未來幾個月對黃金需求旺盛，可望成為推動金價的一股助力。根據《彭博社》報導，世界黃金協會（WGC）的數據顯示，印度8月黃金進口量達140噸，是7月進口量的3倍多，主要由於印度將進口關稅從15％下調至6％所賜，但印度對黃金的暢旺需求在未來幾個月預計仍將持續。一來是今年豐沛的季風使農作物前景光明，印度農民的可支配收入大增，而農民正是黃金的主要購買客群之一。二來印度即將進入節日和婚禮季節，佩戴和贈送黃金，在印度節慶時被視為吉祥的行為，也可望促進印度珠寶與貴金屬的買氣。根據《CNN》報導，國際金價今年迄今的漲幅已經超越美股標普500指數的漲幅，導致國際金價大漲的原因很多，包括多國央行加大購買黃金的力道以及市場對於美國經濟的前景仍有擔憂，還有中東亂局帶來的不確定性等等。