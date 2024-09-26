台北市A辦前3季租賃交易爆量　仲量聯行：2類商業不動產Q4恐量縮

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年前三季台北市辦公室累計成交量已超越去年全年。（圖／仲量聯行提供）

▲仲量聯行董事總經理侯文信（中）認為，「紅線是相對好的辦公選擇，未來北車商圈看好」。（圖／記者徐銘穗攝）

▲前五大商用不動產交易。（圖／仲量聯行提供）

仲量聯行今（26）舉辦2024年第三季季報記者會，指出今年截至9月25日止，商業不動產與大型土地成交量已達3225億元，其中台北市A級辦公室租賃市場成交總量已超越2023全年數據、商業不動產成交總量1531億元，也創2009年以來最高。至於央行第七波信用管制措施對商業不動產影響？仲量聯行董事總經理侯文信認為，土地市場未來在Q4可能會明顯量縮，開發商（建商）在購買工業不動產部分，也會變得更謹慎。仲量聯行指出，台北市核心商業區A級辦公室租賃成交量達6825坪，今年前三季累計成交量達2萬4237坪，已超過去年全年1.7萬坪，年底交易量有機會突破3萬坪。租金單價部分微幅上揚，信義區單價3708元／坪、敦北商圈2687元／坪、敦南2546元／坪、南港2311元／坪，其他區域則是2616元／坪。侯文信指出，A辦新供給如「元大人壽金星大樓」、「遠雄大巨蛋」進駐超過50%，「皇翔台北廣場」進駐情形也不錯，實價出現單價3500元／坪租賃交易，核心商業區平均單價都在3000元以上。產業結構上，侯文信表示，A辦新成交租戶產業以「其他、製造業」近40%為主，主要原因有二，一是企業尋求更好的辦公環境，二是蛋黃區B辦拆除重建而湧現的剛性需求。他認為，其他商業區租金未來Q4會再往上，供給集中台北車站、松山南京，未來往西走機率蠻大的，且上班族多數住板橋三蘆，「」。侯文信表示，台北市商辦控制率過去都維持在10%以下，相對歐美40%、中國30~40%，台北商辦狀況非常不錯。不過，從區域來看，南港區因有新供給出現，預估Q4空置率會攀升，在租金上相對較有談判空間，而內湖則受限交通狀況，也是未來商辦比較辛苦的區域。不動產資本市場部分，今年前三季大型土地交易量約1700億元、商業不動產成交總量1531億元，兩者交易量合計近3200億元，創2009年以來新高。侯文信表示，主要貢獻來自廠房交易，包括台積電買群創南科廠房等。從區域來看，高雄更是成長超過1倍，侯文信指，與政府積極推動台積電往南走有關，帶動很多產業鏈往南移。至於央行第七波信用管制對商用不動產有何影響？侯文信認為，主要衝擊會是在大型土地交易部分，「Q4量會縮，但因為有穩定剛需，不至於即凍」，另外在商辦部分，今年以來開發重建部分約占30%，此部分也可能會受第七波影響。