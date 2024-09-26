特企／歡慶茶籽堂 20 週年　方序中獻禮全新視覺樣貌

茶籽堂 2004 年成立至今成功從產品出發，以自然療癒的洗沐用品，讓每個人能在每天這短暫的清洗時刻，不論是在城市哪個角落都能感受自然土地的瞬間。今年邁入 20 歲生日，邀請到「究方社」創意總監方序中及設計師郭姵岑操刀視覺設計，以 20/US 為題，邀請大眾和「我們」一起歡慶「20」週年。
週年慶髮身自由配 、雙入禮盒 3 件 88 折，還包含 20 週年限定 6 大明星組合、永續空瓶回收折抵、滿額贈禮；全台歡慶 20歲生日，年度最高優惠不只 88 折。
設計是一個橋樑，究方社用設計傳遞土地的美好
20 週年視覺，「究方社」創意總監方序中及設計師郭姵岑從茶籽堂理念延伸，視覺上以散播種子的風，呈現茶籽堂 20 年來於臺灣山林間的傳播美好植萃的角色，連結土地每一份活力與萃取；手繪質感的線條如山林間的迎風，搭配連結的視覺意象，象徵茶籽堂未來將持續以臺灣土地與永續能量傳遞品牌精神，最後更以自然中川流不息的水流與活潑的樹葉作顏色規劃。
視覺設計更帶出茶籽堂期許自己成為城市與土地間的橋樑，讓每一支產品都能帶給人們彷彿置身大自然的感受。
週年慶期間，茶籽堂北中南各門市也將能看見這次視覺的巧思，像是門市陳設、夥伴們身上的紀念別針，希望邀請大家一同感受茶籽堂來自山林的療癒氣味。
6 大明星組合搭配各種隱藏優惠，最高現省＄520
許多茶籽堂的老客人提到「第一次認識茶籽堂都是在飯店、旅宿」，至今全臺超過 200 間飯店旅宿與茶籽堂合作，週年慶也特別推出「飯店經典推薦組」，讓大家再重溫第一次認識茶籽堂的美好！
6 大明星組合中入門必買、百貨客廁最常見的「洗手露愛用組」，給眾多民眾留下最深刻的印象；人氣熱銷「馬栗樹經典沐浴組」、「肖楠葉明星沐浴組」，近年來買氣高居不下，這次週年慶最高現省 $520！
肖楠葉系列是許多老顧客回饋最喜歡的味道：「找了很久適合的洗髮品，終於遇到茶籽堂，很適合自己因此持續用到現在。肖楠葉氣味就像走入山林土地，用起來的感受是清爽舒服的。」
專為中性頭皮、乾淨膚質而生的馬栗樹系列，是熟客客強力推薦給親友：「真的有喜歡才會一直有回購，也有分享給朋友，朋友們用起來也覺得不錯。洗起來是舒服的，氣味也是好聞，自然、大地系、木質調的感覺，有被放鬆到。」
茶籽堂第一支商品、連續熱銷 20 年的碗盤洗潔液也推出熟客必囤「家事碗盤囤貨組」（碗盤洗潔劑500mL*2+替換瓶*4），是眾多長久支持者的愛用產品：「身體清潔使用後感受不錯覺得很清爽，產品符合需求，覺得碗盤成分比較安心，像是很令人放心的家人。」
最後還包含換季必備的馬栗樹乳液、青蜜乳液、馬栗樹護手霜身體保養滋潤修護組，讓 6 大明星組合從頭皮養護到身體的每一寸肌膚保養、每種植萃產品的愛好者都可以與茶籽堂一起歡慶 20 歲生日！
為了邀請大家同樂，週年慶期間加碼LUCKY 20命定數字現折優惠，只要身分證號碼有 0、2、20 的民眾，可享有現折優惠 $50-$100。當然還有不可錯過的滿額贈禮，滿$2,500 贈馬栗樹洗髮露、與護髮素50mL隨身瓶；滿 $3,600 贈 FNG 隨身循環袋；滿 $4,800 贈小鹿版畫隨身禮；滿$6,000 贈碗盤洗潔液500mL+替換瓶500mL。
20 週年慶期間茶籽堂邀請顧客回店、回憶與茶籽堂的第一次相遇，除了有優惠福利，也鼓勵消費者將茶籽堂空瓶帶回門市，瓶身 100% 可回收、單一材質設計，並採用 100%rPET 再生料，不只可折抵消費，更幫助走向下一個循環旅程。
企業土地美學，打造莊園的美好願景
跨越 0 - 20，茶籽堂從對設計的想像、對永續的追尋、對源頭與農業的探索，延展到打造土地永續生態系，持續發掘企業土地美學。回到茶籽堂自 2016 年推動苦茶樹契作結緣的產地朝陽社區，是溯源的起步，當年推動苦茶樹友善農法的行動，如今大南澳種植面積逐步成長到 17.8 公頃，今年更催生出宜蘭縣蘇澳鎮第一個油茶產銷班。
跨越 20 歲，茶籽堂將朝陽莊園視為下一步的願景，接續建設榨油廠，完善莊園藍圖，並將以策展及體驗的方式傳遞苦茶油文化與土地的美好。
我是廣告 請繼續往下閱讀
設計是一個橋樑，究方社用設計傳遞土地的美好
20 週年視覺，「究方社」創意總監方序中及設計師郭姵岑從茶籽堂理念延伸，視覺上以散播種子的風，呈現茶籽堂 20 年來於臺灣山林間的傳播美好植萃的角色，連結土地每一份活力與萃取；手繪質感的線條如山林間的迎風，搭配連結的視覺意象，象徵茶籽堂未來將持續以臺灣土地與永續能量傳遞品牌精神，最後更以自然中川流不息的水流與活潑的樹葉作顏色規劃。
視覺設計更帶出茶籽堂期許自己成為城市與土地間的橋樑，讓每一支產品都能帶給人們彷彿置身大自然的感受。
週年慶期間，茶籽堂北中南各門市也將能看見這次視覺的巧思，像是門市陳設、夥伴們身上的紀念別針，希望邀請大家一同感受茶籽堂來自山林的療癒氣味。
6 大明星組合搭配各種隱藏優惠，最高現省＄520
許多茶籽堂的老客人提到「第一次認識茶籽堂都是在飯店、旅宿」，至今全臺超過 200 間飯店旅宿與茶籽堂合作，週年慶也特別推出「飯店經典推薦組」，讓大家再重溫第一次認識茶籽堂的美好！
6 大明星組合中入門必買、百貨客廁最常見的「洗手露愛用組」，給眾多民眾留下最深刻的印象；人氣熱銷「馬栗樹經典沐浴組」、「肖楠葉明星沐浴組」，近年來買氣高居不下，這次週年慶最高現省 $520！
肖楠葉系列是許多老顧客回饋最喜歡的味道：「找了很久適合的洗髮品，終於遇到茶籽堂，很適合自己因此持續用到現在。肖楠葉氣味就像走入山林土地，用起來的感受是清爽舒服的。」
專為中性頭皮、乾淨膚質而生的馬栗樹系列，是熟客客強力推薦給親友：「真的有喜歡才會一直有回購，也有分享給朋友，朋友們用起來也覺得不錯。洗起來是舒服的，氣味也是好聞，自然、大地系、木質調的感覺，有被放鬆到。」
茶籽堂第一支商品、連續熱銷 20 年的碗盤洗潔液也推出熟客必囤「家事碗盤囤貨組」（碗盤洗潔劑500mL*2+替換瓶*4），是眾多長久支持者的愛用產品：「身體清潔使用後感受不錯覺得很清爽，產品符合需求，覺得碗盤成分比較安心，像是很令人放心的家人。」
最後還包含換季必備的馬栗樹乳液、青蜜乳液、馬栗樹護手霜身體保養滋潤修護組，讓 6 大明星組合從頭皮養護到身體的每一寸肌膚保養、每種植萃產品的愛好者都可以與茶籽堂一起歡慶 20 歲生日！
為了邀請大家同樂，週年慶期間加碼LUCKY 20命定數字現折優惠，只要身分證號碼有 0、2、20 的民眾，可享有現折優惠 $50-$100。當然還有不可錯過的滿額贈禮，滿$2,500 贈馬栗樹洗髮露、與護髮素50mL隨身瓶；滿 $3,600 贈 FNG 隨身循環袋；滿 $4,800 贈小鹿版畫隨身禮；滿$6,000 贈碗盤洗潔液500mL+替換瓶500mL。
20 週年慶期間茶籽堂邀請顧客回店、回憶與茶籽堂的第一次相遇，除了有優惠福利，也鼓勵消費者將茶籽堂空瓶帶回門市，瓶身 100% 可回收、單一材質設計，並採用 100%rPET 再生料，不只可折抵消費，更幫助走向下一個循環旅程。
企業土地美學，打造莊園的美好願景
跨越 0 - 20，茶籽堂從對設計的想像、對永續的追尋、對源頭與農業的探索，延展到打造土地永續生態系，持續發掘企業土地美學。回到茶籽堂自 2016 年推動苦茶樹契作結緣的產地朝陽社區，是溯源的起步，當年推動苦茶樹友善農法的行動，如今大南澳種植面積逐步成長到 17.8 公頃，今年更催生出宜蘭縣蘇澳鎮第一個油茶產銷班。
跨越 20 歲，茶籽堂將朝陽莊園視為下一步的願景，接續建設榨油廠，完善莊園藍圖，並將以策展及體驗的方式傳遞苦茶油文化與土地的美好。