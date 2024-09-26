F1台中／2024年F1戰報！誰有機會奪冠？　紅牛Verstappen拚4連霸

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▲美國大獎賽關鍵衝刺賽，Norris（右）力爭縮小積分差距，紅牛升級RB20成未知變數。（圖／美聯社／達志影像）

▲拉斯維加斯賽道或許有助於麥拉倫賽車發揮，但紅牛在長直道的優勢也不容忽視，Lando Norris需避免重蹈去年覆轍。（圖／美聯社／達志影像）

▲若積分相同，Verstappen憑亞軍次數多於Norris，將贏得2024年F1世界冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2024年F1賽季進入白熱化階段，誰將奪得世界冠軍成為焦點！紅牛車隊Max Verstappen和麥拉倫車隊Lando Norris的競爭越發激烈，兩人之間的積分差距逐漸縮小，讓冠軍之爭充滿懸念。Lando Norris在新加坡大獎賽拿下壓倒性勝利，與Max Verstappen之間的積分差距縮小至52分。這對於麥拉倫車隊的Norris來說，雖然是個好消息，但時間是否足夠讓他完成逆轉，仍是一大問題。自從紅牛車隊的Verstappen瞄準連續第4個F1世界冠軍後，Norris一直在努力追趕，希望能實現震撼車界的逆轉勝。從統計上看，Verstappen只需要在剩下的比賽中保持亞軍位置，就能穩拿冠軍，然而，在當前F1競爭如此激烈的情況下，任何情況都可能發生。今年F1賽季還剩餘180積分可以爭奪，剩下的6場比賽中還包括3場衝刺賽。F1將於10月美國大獎賽回歸，Norris能否在最後關頭追上Verstappen，成為今年的最大看點。經過四週的休息後，美國大獎賽將在德克薩斯州奧斯汀的美洲賽道舉行，也是本賽季第4場衝刺賽，額外的8分對於Norris和麥拉倫車隊來說至關重要。然而，紅牛車隊是否會利用這段時間帶來一系列升級，提升RB20的表現，仍是未知數。美洲賽道今年已經重新鋪設路面，似乎更有利於紅牛，且該賽道平滑的特性也有助於RB20的發揮，但如果Norris能在這裡擊敗這位荷蘭冠軍車手，那將是極大的鼓舞。Verstappen在墨西哥城表現一向出色，過去6場贏得其中5場。高海拔的羅德里格斯兄弟賽道可能有利於紅牛車隊，Norris需要在這裡盡量避免被拉開，以維持對Verstappen的壓力。英特拉格斯賽道以戲劇性著稱，Norris去年在這裡拿下衝刺賽桿位，這可能是Norris縮小積分差距的最佳機會，他需要在正賽有完美的發揮以點燃冠軍希望。拉斯維加斯的賽道的特性可能有利於麥拉倫車隊，但紅牛也有機會在長直道上發揮優勢。Norris需要在這裡保持穩定，避免去年的失誤。高速彎道的卡達賽道適合麥拉倫賽車的特性。Norris需要在這裡全力以赴，爭取最大化積分收益，持續緊咬Verstappen。本季F1最終站將來到阿布扎比，冠軍之爭進入白熱化。Norris表示：「如果我能在最後一場比賽中爭奪冠軍，那將是夢想成真。我們會全力以赴，爭取每一分。」Verstappen則需要保持穩定，確保自己的領先優勢。根據規則，當兩位車手積分相同時，將依次比較勝場數、亞軍數、季軍數等。在這種情況下，兩人都有8次勝利，但Verstappen的亞軍次數多於Norris。因此，Verstappen將因亞軍次數較多而贏得2024年F1世界冠軍。