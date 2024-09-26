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找芭比助攻！Global Mall週年慶力拚全檔15％成長　5大策略一次看

記者鄭妤安／台北報導

▲Global Mall週年慶開打，力拚全檔15％成長，將採取5大策略，其中，找來風靡全球的Barbie助陣。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲Global Mall週年慶開打，力拚全檔15％成長，將採取5大策略，其中，找來風靡全球的Barbie助陣。（圖／記者鄭妤安攝影）
Global Mall今年前8月業績成長6%，緊接著迎來週年慶檔期，將採取5大策略，力拚全檔15％成長，其中包括與風靡全球的Barbie芭比合作、最高回饋26%、10萬件夢想商品6折起、線上線下同日回饋、點數19倍送。

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全台百貨周年慶陸續開打，Global Mall環球購物中心將以「夢想慶典」為主軸，於10月3日起展開周年慶檔期，推多元門檻、多樣業種滿額贈，整檔業績力拼突破目標成長15%。

為此，Global Mall採取IP策略，找來席捲全球的Barbie芭比合作，打造2024年百貨最大場芭比夢想慶典，推出芭夢想櫥窗、粉紅扭蛋機、聯名會員禮及限定快閃店等4大亮點，為消費者創造美好體驗。

除此之外，Global Mall推出3大購物攻略，包括滿額贈最高回饋26%、線上線下同日回饋，以及集結百家品牌，範圍包括精選美妝保養、休閒服飾配件、美感家電等，祭出10萬件夢想商品6折起，同時，看好全台八店有6家店位於雙鐵共構、北捷，以及機捷站上，有機會於周年慶挹注雙位數成長。

在周年慶的加碼衝刺下，全年業績預估成長10%，其中以營收占約4成的餐飲表現最佳，服飾、生活家庭則各佔2成比重。

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