擴大投資台灣再+3！久豐科技投資建廠　從傳統齒輪蛻變為航太零件

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投資臺灣事務所今（26）日通過3家中小企業擴大投資臺灣，包含華漢冷凍食品、龍熙企業、久豐科技。經濟部表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,542家企業超過2兆3,542億元投資，預估創造15萬4,062個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1,033家企業投資約4,899億元，帶來3萬7,326個就業機會，後續尚有23家企業排隊待審。華漢冷凍食品服務範疇涵蓋冷凍、冷藏肉品、水產、蔬果與調理食品之相關產業，並提供農畜水產品客製化代工處理，與整合低溫冷鏈物流服務，主要供應對象為加工廠、批發市場，調理食品則以食品廠、連鎖餐飲業者為核心客戶。為了增加產品供應範圍與項目，規劃於新北市五股區建構智慧化超低溫自動冷鏈物流中心，增設加工與包裝區域以深化服務，將採用自動化系統結合ERP系統，有效管理訂單與庫存，提升作業安全及迅捷。此外，新建物流中心將設置各項綠能設施與太陽能發電設備，實現永續循環的生產模式。本案預計投資金額逾17億元，可創造68名本國就業機會，預期可帶動北臺灣冷鏈物流新的里程碑。龍熙企業深耕手工具領域40餘年，以自有品牌「RUNG SEE」行銷國際，主要產品包含全尺寸套筒、扳手、BIT等類別及客製化套裝工具組，商品品項超過二萬多種，並擁有多項專利，客戶遍布歐洲、美國及中東與東亞地區。由於108年申請中小方案投資後，帶來後續效益顯著，為持續追求成長，今再度規劃於臺中市太平區興建新廠，將採購自動化設備，搭配物聯網與大數據分析技術，以人機協作方式提高產品品質與企業競爭力。新廠以ESG永續經營為方向，擬設置太陽能發電設備與使用節能燈具，期望減少資源耗用，為環保貢獻心力。本案預計投資金額逾5億元，可創造9名本國就業機會。久豐科技為三隆齒輪的關係企業，主要從事各種精密齒輪加工與製造自有品牌齒輪箱；為了促進經營轉型，逐步朝向航太、軍工、半導體精密配件等高階金屬加工領域發展，規劃於臺南市安南區興建新廠，升級設備與導入智慧聯網系統，使生產資訊可視化，提升管理效率與產品品質。此外，新廠預計申請綠建築標章，並透過自主發電取得碳權，積極落實企業ESG永續發展目標。本案預計投資金額約6億元，可創造18名本國就業機會。