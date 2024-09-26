好市多收銀台「神奇密道」通往天花板！真實用途曝光：跟醫院一樣

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▲美式賣場好市多（Costco）能買到大份量且獨特性十足的商品，即使需要每年繳交會員費用，依舊相當受到台灣人歡迎。（示意圖／記者陳雅雲攝）

▲好市多的「白色神奇密道」，是方便店員運送現金、收據到金庫的系統。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）能買到大份量且獨特性十足的商品，即使需要每年繳交會員費用，依舊相當受到台灣人歡迎。近期就有民眾前往好市多購物時，在結帳櫃檯區域發現，每一個收銀台上方都有「白色神奇密道」互相連通，不禁好奇它的用途為何，更有民眾實際目睹店員使用的瞬間，才驚覺「功能與醫院相同」。一位民眾在社群平台Threads上發文分享，自己在逛好市多時，經過結帳收銀檯區域，突然發現一部分收銀員面前，有著一個白色管子從天花板延伸下來，上面還有一個洞口，而這些管子延伸上天花板後，全都互相連通，並一路延伸到看不見的區域，這讓原PO不禁「這個東西是幹嘛用的？」貼文曝光後各種頗有創意的回答紛紛出爐，卻也出現了民眾實際目睹店員使用的瞬間，只見店員將收銀台前的各種明細紙張與千元鈔票，捲起來裝入了看起來像是膠囊狀的容器，之後再放進洞口，隨後膠囊一瞬間就被吸走，消失無蹤。好市多的「白色神奇密道」，其實就是運用氣送系統（pneumatic tube system），利用氣壓原理來運送物體，主要用來方便店員運輸金錢、單據到店內金庫，這項系統也廣泛被用於各國醫院當中，讓醫護人員能迅速運輸檢體、藥品以及病例等等，能大幅減少移動交付的時間，是一套相當實用的系統。