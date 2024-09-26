摩洛哥短裙妹遭眾人「襲臀掀裙」無人理！街頭性騷畫面全球議論

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摩洛哥一名長髮女子晚上穿著連身短裙，走在沿海城市丹吉爾市（Tangier）的路上，遭遇一大群青少男和青少女輪番性騷，只見大庭廣眾之下，這名女子不斷被掀裙襲臀，時間長達數分鐘，且都無人援助，直到最後才有一名男子救援，畫面在社群平台流傳，掀起極大議論。根據《Morocco World News》報導，這起事件影片在X等社群平台掀起議論，畫面中，女子早在當地街道，一群年輕人虎視眈眈，開始對她毛手毛腳，只見一群青少年不斷圍過來，伸出手把女子的裙子掀起，女子相當氣憤，但無奈寡不敵眾，當她要將裙子拉下來時，又被來自四面八方的年輕男子掀起來，甚至公然襲臀。雖然女子持續反抗，但這群少年繼續騷擾，旁邊站著的民眾和熙來攘往的車輛也未給予救援，甚至還有在旁的青少女也加入掀裙行列。過程中，這名女子數度被掀裙露出內褲，直到最後，才有一名男子出來擋住性騷民眾，保護女子離開。這段影片在X上掀起極大議論，影片超過數百萬次觀看，許多網友相當驚訝，因為就連女孩也參與性騷擾行列，警方證實這起事件，並表示已於9月22日逮捕一名涉案的15歲少年，同時循線掌握了其他涉案青少年男女的身分，詳細情況還在調查中。根據摩洛哥法律，在公共場所進行性騷擾等行為，可處1至6個月監禁，罰款2000至1萬迪拉姆（約6611至3.3萬元台幣）。事實上，在台灣外交部網頁中也對摩洛哥旅遊提出示警，指出女性遊客易遭搭訕或騷擾，建議國人前往該國須注意文化差異及服儀言行並結伴前行，以降低受害風險。