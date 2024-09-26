《魔法阿媽》恩怨網友看熱鬧　王小棣再曝26年前已知不可能再合作

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▲麥人杰沒有參與《魔法阿媽2》，掀起首集攝製背後的恩怨，和製作團隊隔空交火。（圖／摘自臉書）

▲王小棣針對《魔法阿媽》相關事件再度發文，表示當年對於麥人杰的力挺，那時感覺浪漫熱血，現在看來多麽膚淺。（圖／摘自臉書）

《魔法阿媽2》募資竟引起當年首集拍攝期間的舊日恩怨再被挖出，導演王小棣與續集團隊和漫畫家麥人杰隔空交火，雙方各說各話，網友繼續看熱鬧。目前團隊方面稱麥人杰當年有遲交、失聯的問題，續集打從一開始就沒打算再邀他加入，麥人杰的妻子力挺丈夫發表長文，暗指王小棣的製作方收割麥人杰的心血，還不給予應有的頭銜。網友們在這場風波之中，有人認為雙方的處理都不ＯＫ，讓原本可以各自有台階下的事情，弄得彼此都很難看。而王小棣今在臉書再發一文，表示自己是工作上不喜歡「上級」指導的人，當時對於麥人杰給予「我懂你」的支持，感覺浪漫熱血，現在看起來多麼膚淺，這麼多年過去，今天竟至於被指剽竊剝奪麥人杰的心血，更透露與麥人杰早在26年前已經知道，彼此不可能再合作了。在網友熱烈討論的Threads，《魔法阿媽2》這兩天的話題熱度算不低，支持製作團隊與王小棣，和麥人杰夫妻的都有，不過也有人試著持平來看，覺得鬧下去對於台灣的動畫影片發展並沒有什麼幫助，而且一般觀眾對於這風波最多也只是看看熱鬧而已，不是真的對於台灣的動畫片產業有什麼期許或甚至是有心關切。有網友認為，雙方的回應都不好，把事情越弄越僵，最剛開始麥人杰也就是對於有人好奇他跟《魔法阿媽2》的關係，表明了「並沒有找他」而已，如果不是有人自認為要替他伸張正義、在社群上面硬炒他沒有被《魔法阿媽2》團隊邀請的話題，甚至還聳動的稱之為「阿媽被綁架走了」，引發部分網友揚言抵制，影片製作團隊就不會發聲明回應。然而在回應聲明中揭露了麥人杰在首集製作過程中拖稿、搞失蹤的事，使得麥人杰顏面大失，被激出更大的反彈，讓整件事的雙方從可以一起不要弄得太難看，變得彼此都受到損傷，實在是真的沒有必要。最剛開始的風向在於麥人杰這一方，等《魔法阿媽2》製作團隊回應後，雙方都各有支持者。而曾經拍過動畫電影的導演、人員們，就自己的專業經驗，不少人挺王小棣，認為在攝製一部影片的過程中，工作秩序還是很重要，不容有人任意搞失聯，麥人杰的作為真的不妥。麥人杰妻子力挺丈夫的發文，其中一部分蓄意把風向帶到政治方面，藉王小棣父親是昔日國民黨二級上將王昇，暗指對方靠著黨國特權收割別人成果，倒是招來反效果，有些人對於政治議題刻意被帶入很反感，覺得她沒有幫到忙還扣了很多分。有的人各自就雙方的發文與說法裡逐條分析，認為這是他們各自透露的真相，完整的故事真的不是局外人能夠拼湊得出來。在臉書上，王小棣又有一篇新的文字，寫自己看了網路對此事的效應，想提出對麥人杰工作以外的疑問了，為什麼在別人問起有沒有參與《魔法阿媽2》時候會說「問都沒問過我」，《魔法阿媽2》不會有他，他應該也早就知道了吧，26年前雙方都已經知道不可能再合作了。顯然，過去的不愉快經驗，斷了往後再攜手的緣分，現在最重要的是趕快讓事情落幕，彼此可以各自埋首交出好的新作品，不要把力氣浪費在這些口水戰上。