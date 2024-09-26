Derrick Rose來台打TPBL最高領700萬　生涯在NBA隨便都破億元！

前NBA年度MVP「飆風玫瑰」Derrick Rose 今(26)日宣布退役，結束16年的球員生涯，且強調「已經為籃球付出一切，會全心全意陪伴家人」，因此來台打球的機會，恐怕非常低。
日前TPBL桃園雲豹曾傳出與Derrick Rose接洽，盼能繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）之後，再度靠著前NBA球星，在台颳起「籃球旋風」。
不過隨著日前TPBL職籃聯盟公布新規章後，Derrick Rose來台打球的機會趨近於零，因為球隊將無法提供合理的報價。
Derrick Rose上季薪資約1億台幣
根據TPBL職籃聯盟規章，各隊洋將月薪上限為2萬美元，且例行賽獎金不得超過年薪(10個月)總額的10%，換句話說，一名洋將最多一個球季上限可拿22萬美元(約700萬台幣)。
Derrick Rose上季薪資為327.6萬美元(約1.04億台幣)，而《球王體育賽事inplayZ》討論區也整理出Rose生涯在NBA的薪資，累進賺進1.67億美元(約53.1億台幣)，因此要屈就最多22萬美元的薪資，恐怕相當困難。
至於是否開特例條款，來吸引Rose來台打球？TPBL會長莊瑞雄強調，「目前不會開特例，一切會依訂出來的聯盟規章實施。」
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不過隨著日前TPBL職籃聯盟公布新規章後，Derrick Rose來台打球的機會趨近於零，因為球隊將無法提供合理的報價。
Derrick Rose上季薪資約1億台幣
根據TPBL職籃聯盟規章，各隊洋將月薪上限為2萬美元，且例行賽獎金不得超過年薪(10個月)總額的10%，換句話說，一名洋將最多一個球季上限可拿22萬美元(約700萬台幣)。
Derrick Rose上季薪資為327.6萬美元(約1.04億台幣)，而《球王體育賽事inplayZ》討論區也整理出Rose生涯在NBA的薪資，累進賺進1.67億美元(約53.1億台幣)，因此要屈就最多22萬美元的薪資，恐怕相當困難。
至於是否開特例條款，來吸引Rose來台打球？TPBL會長莊瑞雄強調，「目前不會開特例，一切會依訂出來的聯盟規章實施。」