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Derrick Rose來台打TPBL最高領700萬　生涯在NBA隨便都破億元！

記者廖聿偉/綜合報導

▲Derrick Rose來台機會低。TPBL強調不會開特例。（圖／美聯社／達志影像）
▲Derrick Rose來台機會低。TPBL強調不會開特例。（圖／美聯社／達志影像）
前NBA年度MVP「飆風玫瑰」Derrick Rose 今(26)日宣布退役，結束16年的球員生涯，且強調「已經為籃球付出一切，會全心全意陪伴家人」，因此來台打球的機會，恐怕非常低。

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日前TPBL桃園雲豹曾傳出與Derrick Rose接洽，盼能繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）之後，再度靠著前NBA球星，在台颳起「籃球旋風」。

不過隨著日前TPBL職籃聯盟公布新規章後，Derrick Rose來台打球的機會趨近於零，因為球隊將無法提供合理的報價。

▲Rose是史上最年輕MVP，但是傷痛也隨之侵襲他，2011-12賽季，他跟公隊簽下5年高達9480萬美元的合約。但在季後賽受傷影響之後生涯。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rose是史上最年輕MVP，但是傷痛也隨之侵襲他，2011-12賽季，他跟公隊簽下5年高達9480萬美元的合約。但在季後賽受傷影響之後生涯。（圖／美聯社／達志影像）
Derrick Rose上季薪資約1億台幣

根據TPBL職籃聯盟規章，各隊洋將月薪上限為2萬美元，且例行賽獎金不得超過年薪(10個月)總額的10%，換句話說，一名洋將最多一個球季上限可拿22萬美元(約700萬台幣)。

Derrick Rose上季薪資為327.6萬美元(約1.04億台幣)，而《球王體育賽事inplayZ》討論區也整理出Rose生涯在NBA的薪資，累進賺進1.67億美元(約53.1億台幣)，因此要屈就最多22萬美元的薪資，恐怕相當困難。

至於是否開特例條款，來吸引Rose來台打球？TPBL會長莊瑞雄強調，「目前不會開特例，一切會依訂出來的聯盟規章實施。」

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