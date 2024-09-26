Derrick Rose來台打TPBL最高領700萬　生涯在NBA隨便都破億元！

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▲Rose是史上最年輕MVP，但是傷痛也隨之侵襲他，2011-12賽季，他跟公隊簽下5年高達9480萬美元的合約。但在季後賽受傷影響之後生涯。（圖／美聯社／達志影像）

前NBA年度MVP「飆風玫瑰」Derrick Rose 今(26)日宣布退役，結束16年的球員生涯，日前TPBL桃園雲豹曾傳出與Derrick Rose接洽，盼能繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）之後，再度靠著前NBA球星，在台颳起「籃球旋風」。不過隨著日前TPBL職籃聯盟公布新規章後，Derrick Rose來台打球的機會趨近於零，因為球隊將無法提供合理的報價。根據TPBL職籃聯盟規章，各至於是否開特例條款，來吸引Rose來台打球？