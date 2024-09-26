《遠見》評比政府效能首善之城出爐！桃園多項指標全台第一

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《遠見雜誌》今（26日）公布「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，桃園市在「治安」及「治理永續」面向上持續精進，兩者皆拿下全國第1；在關乎民生的「經濟與就業」面向則是進步到六都第2，全國第3，為2014年升格以來的最佳成績，亦是六都中進步最多的城市，被雜誌譽為「政府效能首善之城」，總計桃園市此次於九大面向指標奪得兩項第一，細部指標則有11項奪得全臺第一。調查指出，桃園市總體競爭力在六都中排名第3，全國排名第4。九大面向的成績單，與市民身家安全相關的「治安」面向，桃園一口氣躍升7個名次，成為全國之冠，顯示近年來打擊槍枝犯罪、打詐與攔詐等作為成效卓著；據聯合國SDGs分類的「治理永續」面向，桃園市府同樣表現亮眼，去年排名第2，今年持續精進，獲得全國第1。「經濟與就業」面向，桃園市近期陸續有科技大廠及大型物流中心進駐，帶動境內商業發展及就業，今年排名再度往上提升至六都2，全國第3，也是桃園市升格近十年來的最佳成績。其中，代表地方產業活力的「營利事業家數年增率」指標，桃園市更以4.28%位居全國之冠，展現十分旺盛的經濟活動力。桃園市強大的經濟活動發展，亦吸引大量外縣市青壯年族群移入。根據本次調查，在彰顯城市吸引力的「人口社會增加率」指標上，桃園市拿下六都第1，全國第2；加上市府這兩年來大力推展凍卵營養金、產後諮詢、好孕專車、免費營養午餐等婦幼友善政策，桃園的「人口自然增加率」一舉拿下全國第1，成為最能讓民眾安心生養下一代的城市，同時也是唯一人口自然增加率為正值（0.79%）的地方。另外，市府亦注重提升市民生活品質與水準，「生活品質與現代化」面向，桃園市拿下全國第2。其中，自來水供給普及率、自行車道長度，及前述提及的人口自然增加率、人口社會增加率等重要指標皆表現亮眼；「公共安全與消防」面向，市府極力改善道路交通安全，充實消防員額有成，成功拿下六都第2。市府表示，桃園被評為「政府效能首善之城」是對張善政市長與市府團隊的肯定，張市長上任以來，持續推動婦幼、教育、交通與公共工程相關政策，同時透過智慧治理提升施政效能，顯示團隊務實推動市政、創新市民服務的努力受到各方肯定，未來仍會持續精進施政內容，為市民打造樂活宜居的桃園城。