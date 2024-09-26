楊繡惠爆哭控徐乃麟「噴她賤」！《衝衝衝》發91字聲明還原全過程

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▲《天才衝衝衝》發表聲明，表示已經確認過節目內容，錄影現場非常歡樂。（圖／天才衝衝衝 臉書）

59歲的台灣女星楊繡惠日前在臉書上發文，曝光自己上某綜藝節目錄影，但卻被X哥飆罵：「妳最賤！」讓她氣到表示再也不會上該節目，而外界也瘋猜這名X哥疑似就是知名主持人徐乃麟，引發熱議，對此徐乃麟本人也出面回應，表示那都是節目效果，而今（26）日稍早，《天才衝衝衝》的製作單位，也對外發表91字聲明，還原全過程。還原事發經過，楊繡惠昨（25）日在臉書上發出長文：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」更直接怒嗆：「不要太過分了，沒上你節目我不會死，還要被羞辱有你在我這，我可以不要來嗎？」她強調自己已經60歲不想再受侮辱：「他自己不對都可以，別人不對就要被他罵到死，為什麼？」疑似就是暗指徐乃麟。對此製作單位表示：「有關乃哥和繡惠姊錄影的事情，經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況，大家都是為了提供觀眾最歡樂最有趣的節目內容，感謝大家對節目的關注與支持。」事實上，唐從聖2017年也曾在《天才衝衝衝》上，因吐槽徐乃麟：「輸不起！」而被徐乃麟當眾飆罵，引發軒然大波。如今楊繡惠聲稱遭到徐乃麟痛罵，也表示自己非常能理解：「大家都是人生父母養，到現在我都過不去！」