新北國中割頸案！乾兄妹9/30將宣判　被害學生父親怒吼：反對廢死

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北校園命案將於30日宣判，被害楊姓學生的父親26日表示，他反對廢除死刑，希望司法還他公道，並要政府正視人民的聲音，遇重大刑案少事法應回歸刑法，以守護孩子。去年12月25日，新北市發生校園命案震驚社會，某國中女學生趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找認識的男學生去理論，結果這名男學生持彈簧刀揮砍，刺死楊姓男學生。涉案少年與少女今年5月中旬遭新北地檢署依殺人罪起訴，並持續羈押於少年觀護所。全案經新北地方法院少年法庭審理後，訂9月30日宣判。被害楊姓學生的父親26日在民進黨籍新北市議員石一佑陪同下，在市議會發表心聲。依據文字聲明，楊父表示，他反對廢除死刑，盼司法可還他公道，並沉重呼籲盡快促成包括塗銷紀錄、遇重大刑案少年事件處理法應回歸刑法、家長刑責等修法，以守護全國孩子。聲明表示，盼望只要涉及觸犯5年以上有期徒刑的刑事案件，應不得塗銷少年事件相關紀錄。在現今社會安全網失衡的教育體制下，應盡速完善修法，給孩子自保的機會。他說，本案2名加害者，基本上都是超過5年以上的刑期，若刑滿回歸社會後，塗銷紀錄就無人知道2人涉及殺人罪。無人能保證2人回歸社會不會再犯錯，等於為社會埋下未爆彈，要多少受害者承擔風險。楊父說，遇重大刑事案件，少事法應回歸適用刑法，不應受少事法保護；非行少年要知道，法律最底線不是無止境縱容，犯大錯還是要自負責任。另外，更生保護少年應防止被不法者誘導。楊父的聲明指出，人權團體給與學生高度擴張權力，學校沒有管教權，現今教育體制下，家長是唯一能管教孩子的人，故強力主張未滿18歲若犯刑事案件，家長應負擔相對的刑責，而不是把責任推給社會大眾。聲明說，要追蹤、記錄偏差少年的行為，避免事發後互踢皮球，而應有科學的方法導正偏差行為。非行學生應先到中介學校，經評估其回歸正常學校的可能性。回歸前，需與該校做好銜接。他也建議，全國實施緊急求救鈴政策，例如，各班教室裝設求救鈴、各樓層裝設蜂鳴器或攝影機，及校方樓層管理加強留守老師人力，才來得及因應突發狀況。石一佑接受電訪表示，命案發生後，楊父深深自責，她將持續陪伴新北校園命案家屬度過悲傷。（編輯：李錫璋）